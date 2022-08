Incertidumbre de vecinos por el polideportivo de Camet: "No vamos a bajar los brazos"

Los vecinos y las numerosas instituciones que forman parte de la “Red Juntos por Camet” aguardan ansiosos por lo que será el segundo llamado a licitación que lance el gobierno de Guillermo Montenegro para adjudicarle a una empresa la finalización del polideportivo del barrio, el cual permanece abandonado desde el 2015.

“No queremos que este proyecto se caiga. Necesitamos que esto siga en agenda y que se termine el polideportivo porque la realidad es que la zona norte de Mar del Plata no cuenta con lugares de acceso gratuito al deporte”, planteó Daniela Martínez Delfino, una de las referentes de la entidad de la sociedad civil, después de que esta semana quedara desierta la primera convocatoria que hizo el municipio.

En declaraciones a 0223, la vecina reconoció que había “esperanza” por esta primera licitación aunque también dijo ser consciente de “la situación coyuntural difícil” que se vive en el país desde el punto de vista económico. “No teníamos todas las fichas puestas en este primer llamado y ahora vamos a esperar por el segundo para ver qué pasa. Esperamos que se haga pronto”, dijo.

En el mismo sentido, Martínez Delfino garantizó que este primer fracaso en el proceso licitatorio no hará bajar los brazos a los vecinos en el marco del reclamo que sostienen hace siete años para que se finalice la obra ubicada en el predio de Ghandi y Las Lambercianas. “Sabemos lo que es sostener un reclamo y tener la paciencia necesaria para que las cosas se hagan”, aseveró, y añadió: “Creemos que este polideportivo es muy necesario y vamos a seguir insistiendo”.

Montenegro había impulsado la licitación con un presupuesto de 122.724.590 de pesos para que en 300 días se termine de poner en valor el edificio, que mostraba una ejecución superior al 70 por ciento cuando los trabajos se discontinuaron en el último tramo de la gestión del exintendente Gustavo Pulti. Las condiciones del proyecto que planteó el municipio no fueron atractivas para los privados y por eso, al final, no se presentaron oferentes interesados.

La obra quedó paralizada en 2015 porque la administración de Pulti dejó de pagarle a Construcciones S.A, que finalmente quedó desvinculada de la municipalidad. Después, Carlos Arroyo, el intendente sucesor al hombre de Acción Marplatense, nunca se hizo cargo de los trabajos que quedaron pendientes, por lo que toda la estructura quedó a la deriva.

A pesar de los largos años de abandono, la vocera de la Red de Juntos por Camet valoró que el polideportivo “está bastante conservado desde afuera” y que tampoco sufrió episodios de vandalismo. “Faltan algunas chapas pero el deterioro de estos años no ha sido muy estructural. No se rompió el piso, la pileta no está agrietada, así que entendemos que la obra es realizable, no es algo imposible”, sostuvo.

Y a diferencia de lo que sucedió con otras gestiones, Martínez Delfino también destacó las instancias de diálogo que ha propiciado el actual secretario de Obras y Planeamiento Urbano, Jorge González, para mantener al tanto a la comunidad de los plazos de la obra. “Tenemos una buena comunicación. El mismo día de la licitación llamamos para ver cómo había salido y nos confirmaron el resultado”, ejemplificó.

“Con González nos hemos podido reunir y por lo menos nos ha dado plazos para ir siguiendo el avance del expediente. Nosotros le explicamos que no somos un obstáculo, solamente queremos colaborar para que el polideportivo se haga. Nosotros vamos a cuidar y defender este espacio”, señaló la vecina.

En la gestión de Pulti, se inició la construcción de cinco polideportivos barriales pero solo se llegaron a terminar los de Colinas de Peralta Ramos, Las Heras y Libertad. El cuarto, el del barrio Centenario, fue inaugurado parcialmente en marzo de este año por Montenegro, y se espera que pronto también se puede hacer uso del natatorio interno.