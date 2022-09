Exención de tasas a viviendas desocupadas: “Es un reclamo histórico de la construcción”

El proyecto de Acción Marplatense que busca que las viviendas o locales construidos paguen la Tasa de Servicios Urbanos (TSU) y el agua una vez que sean ocupados, fue apoyado desde el sector de la construcción de Mar del Plata, que consideran que la iniciativa legislativa “es un reclamo histórico”.

Esta semana el concejal Horacio Taccone presentó un proyecto de ordenanza para que los inmuebles en construcción o a construirse recién comiencen a pagar la TSU y el agua desde el momento en que “la unidad sea habitada o utilizada de manera real”. La iniciativa propone revertir la actual situación donde las unidades se encuentran gravadas con la tasa municipal y el servicio de Osse desde su producción, aunque se encuentren en stock para la venta o alquiler y en estado deshabitado.

Desde el sector de la construcción de Mar del Plata destacaron la iniciativa que propone un beneficio en medio de un contexto económico adverso. “El proyecto de Ordenanza citado responde a un reclamo histórico del sector, cual es no pagar TSU y Osse por unidades en stock. Ante la conocida retracción de las ventas, si nos disponemos a seguir invirtiendo, aquello conlleva a tener que tributar tasas por el producto no vendido como un castigo extra”, señalaron a 0223.

Para ilustrar la situación, desde el sector advierten que en la actualidad, "sería el equivalente a cobrar patente a las concesionarias antes de vender los autos".

En ese análisis, agregaron que “avanzar con este proyecto será un gesto valioso, que resultará en una fuente de impulso para continuar con las inversiones en obras, en beneficio de toda la cadena de valor del sector y la comunidad en su conjunto”.

Desde el bloque de concejales de AM, remarcaron que la medida no afectaría la recaudación de la Municipalidad ni de Obras Sanitarias: “No implica un costo ni una caída de ingresos, ya que a la nueva construcción, tanto el tesoro municipal como Osse no la tienen prevista y además el inmueble continuara gravado con el TSU y el Servicios de OSSE que devengaba en su situación anterior al desarrollo”, explicaron.

El proyecto legislativo estipula que el beneficio se otorgará por un periodo máximo de 3 años a partir del otorgamiento del certificado de Final de Obra o, en su defecto, con la incorporación al catastro municipal por oficio en aquellas construcciones que se encuentren con un 95% de avance de obra. Finalmente, se fija que la instalación del medidor eléctrico y la conexión del servicio de cada unidad por parte de la prestadora será la forma de comprobar la ocupación del inmueble.