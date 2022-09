Tras la derrota, Somoza resiste: "No se me pasa por la cabeza dar un paso al costado"

Luego de la caída 2 a 1 de Aldosivi ante Newell´s, tercera consecutiva, el entrenador Leandro Somoza habló en conferencia de prensa y despejó cualquier posibilidad de renuncia a su cargo.

El exmediocampista central fue categórico. "¿Dar un paso al costado? No, al contrario. De esta se sale dando la cara y estando más fuerte que nunca. Ni se me pasó por la cabeza tampoco. Llegué hace poco al club en una situación igual que la de ahora. No es que el equipo estaba en una mejor posición. Llevaba 10 partidos sin ganar. Lo agarramos, pudimos corregir en algunas cosas, potenciar algunos chicos. Esto es tiempo y trabajo. No hay una receta mágica", sentenció. Y agregó en su justificación, lejos de esbozar una autocrítica: "Son cuatro años de Aldosivi en esta posición y estoy convencido del trabajo que estamos haciendo, y todo es tiempo. La inmediatez, con la cantidad de partidos seguidos que hay, parecen que no vamos subiendo escalones. En algunas sí, en otras se va estacando, sobre todo por el plantel joven que tengo".

Somoza asumió como entrenador el pasado 27 de junio (dos meses y medio en el cargo), y debutó en el triunfo ante Rosario Central 2-1. Dirigió hasta aquí catorce partidos, con tres victorias, tres empates y ocho caídas.

El exBoca analizó el partido: "No me gusta perder, hasta que nos hicieron el gol el equipo estuvo bien, después no pudimos concretar en la finalización. El partido fue parejo, las llegadas de ellos fueron de contra o por errores propios, más que virtud".

Y puso el foco en aspectos positivos que, según él, afloraron en algunos partidos: "Futbolísticamente, en algunos partidos se va viendo y en otros no sale. Con Vélez, Unión, Gimnasia, Sarmiento salvo los primeros quince. Hoy los primeros quince minutos también. Eso es tiempo. A nosotros nos encantaría tener 80-90 minutos muy buenos. Eso no lo vamos a poder lograr. Recién hace un mes y medio que estoy en el club (NdR: lleva 79 días en el cargo). La ansiedad de ganar a veces lleva a cometer errores. No encuentro otra forma de decir `vamos a ganar tirando pelotazos o jugando a la dividida` porque creo que no está para eso este plantel, sí para lo que demostró en otras ocasiones", indicó.

Por último, volvió sobre la juventud el plantel. "Siempre se sale con trabajo y haciendo las cosas a consciencia. Estoy totalmente tranquilo con mi cuerpo técnico, y sobre todo porque veo a un plantel que en la semana se brinda día a día y en la semana no lo puede volcar al juego por la circunstancia de la presión del promedio. Es un plantel jóven más allá de los cuatro o cinco jugadores de experiencia. Y los jóvenes son esto, partidos buenos y malos, eso se refleja en el juego, en los partidos."