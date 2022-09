Duki y Paulo Londra lanzaron "Party en el Barrio" y enloquecieron a sus fans

Duki y Paulo Londra lanzaron "Party en el Barrio", una nueva colaboración que muchos fanáticos estaban esperando.



Los ex Quinto Escalón se mostraron por segunda vez juntos en una canción, la primera había sido en el tema "Astral (Remix)", en la que colaboraron junto a Wolff y Sync en 2017. La nueva canción de los máximos exponentes de la movida urbana combina lo mejor del trap del Duko con el estilo distintivo que Paulo Londra nos tiene acostumbrados.



"Salimoooo Party en el Barrio, gracias @duki por esta legendaria pieza, Argentina in the building", escribió Londra en su cuenta de Instagram.





El estreno de este nuevo tema trajo gran expectativa en sus fans. El pasado viernes, ambos artistas habían anunciado la presentación del nuevo hit en sus redes sociales.



“Venimos de hace tiempo siendo los de ahora. Usted no tiene ni idea de cuánto frío pasamos. El ambiente se pone pesado. Pero igual siempre nos levantamos. Buscamos fuerza donde sea mi ganga siempre anda activa y me dice que caiga una ubi con hielo, pero con que me encuentro ……”.

En menos de media hora de estreno, "Party en el Barrio" acumuló medio millon de reproducciones en YouTube y promete ser uno de los temas más escuchados del año.