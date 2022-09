Fuerte aumento de las expensas de edificios: cuáles son los motivos

Desde la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de la provincia de Buenos Aires mostraron su real preocupación por el aumento en las expensas y advirtieron que la morosidad podría incrementarse.

“La gente nos llama a pedirnos explicaciones y es muy difícil poder explicarlo. Nos sentimos impotentes ante esto”, expresó Daniel Echeverría, presidente de la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal.

En declaraciones a 0223, Echeverría planteó que a los aumentos que vienen ocurriendo durante el 2022 por el “lógico incremento del costo de vida”, se suman otras variables y anticipan que “va a provocar otra suba en las expensas”.

“Hay preocupación por el incremento en las expensas. Ahora el sindicato les dio un bono remunerativo a los encargados que se va a pagar entre agosto a febrero del 2023: todo eso suma $136.000. El problema que surge es que todos los consorcios de movida, tienen un incidencia en las expensas por el tema sueldos y cargas sociales que es entre un 50% a un 65% según la cantidad de departamentos que haya. Este bono es remunerativo, es decir que tiene incidencias en las cargas sociales, en el pago del aguinaldo, en las horas extras y todos los plus que cobran los encargados. Y las cargas sociales son entre un 36% a 38%”, cuestionó.

Los Administradores responsabilizan de parte del aumento a un bono a los encargados.

Para Echeverría, el problema no termina ahí, por el incremento de los materiales de plomería, gas, pintura, electricidad o artículos de limpieza. “Los aumentos son terribles e incluso en una época no te vendían. En el caso de lo que es limpieza, antes podías hacer compras grandes con cheques a 30 y 60 días y ahora tenés que ir con el efectivo, porque sino no te hacen descuento”, dijo.

En ese marco, no pudo determinar un valor promedio de los incrementos “porque cada edificio varia según el número de departamentos y si son necesarias obras o no”, razonó, aunque dijo que “algunos subieron entre un 15% a un 20%”.

Los aumentos de tarifas

Para el administrador, otra cuestión que va a provocar un nuevo aumento en las expensas son la quita de los subsidios de luz y gas. “No solo va a afectar a cada propietario en el consumo de su departamento sino también hay servicios públicos en los sectores comunes por lo tanto, va a haber un aumento en ese rubro. Todo incide”, lamentó.

“La preocupación es mucha en todo el sector, tanto propietarios, inquilinos y los mismos administradores. La gente nos llama a pedirnos explicaciones y es muy difícil poder explicarlo. Nos sentimos impotentes ante esto, porque no hay parámetros ni valores de referencia para estos aumentos. Es terrible lo que está pasando con las expensas”, dijo.

Y agregó: “Esto seguro va a generar más mora. Los administradores tratamos en lo posible de llegar a acuerdos de pago cuando tienen deuda, hablar con los propietarios. Para evitar el abogado y las cartas documento y los juicios. Es preferible llegar a un arreglo y no ir a juicio porque estos son muy largos. Son muchas cosas que tenés que presentar y eso es muy costoso para los consorcios”, concluyó.