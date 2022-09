Banca 25: vecinalistas y organizaciones se manifestaron en contra de la nueva Zona Roja

Representantes de sociedades de fomento del sur de la ciudad y organizaciones de trabajadoras sexuales expresaron su rechazo a la instalación de la nueva Zona Roja en un tramo de Avenida 10 de Febrero, en una fuerte exposición en la Banca 25 del Concejo Deliberante.

“Es una decisión arbitraria e inconsulta, le decimos no. La comunidad de General Pueyrredon dice no a la instalación de la Zona Roja”, expuso la presidenta de la Asociación Vecinal Santa Celina, Lorena Thesz. La referente aclaró que se expresaba en representación de las asociaciones Las Canteras, Don Diego, Florencio Sánchez, Santa Celina y Lomas del Golf, la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual y Activista en Red de Personas Viviendo con VIH . Incluso, estuvieron presente el dueño del Cementerio Colinas de Paz y miembros de la Fundación de la Iglesia Evangélica de la Unión.

“Estamos Indignados por el destrato que hemos tenido, el intendente no nos recibió pese a haber presentado centenares de firmas para ser atendidos” se quejó Thesz. “No solo no tuvimos respuestas sino que recibimos dos llamados muy extraños. Quien se presentó me dijo que es de Seguridad Municipal y muy intimidatoriamente me dice que es empleada y me cuestiona por qué digo que (la Zona Roja) va a ser el lugar. Se identifica como Maden, no me quiso dar el nombre del funcionario", relató la vecina, quien también denunció una situación similar sufrida por la presidenta de la asociación Don Diego.

En cuanto al debate por el lugar elegido, contiguo a los cementerios Parque y Colinas de Paz, Thesz aseguró que “no es el lugar adecuado, hay frentistas y vecinos instalados que desarrollan actividades en el lugar”. A su vez, remarcó que “nos llama la atención que (las trabajadoras sexuales) sean llevadas a un lugar de la muerte. Esto que es tan simbólico, cuando sabemos las situaciones en las que se encuentran y la lucha que tienen por su trabajo. Las llevan a los basurales, a los baldíos, a los barrios sin iluminación ni limpieza”.

Finalmente, pidió a los concejales que se inicie un debate abierto, contemplado la voz de la comunidad y las trabajadoras sexuales para determinar un nuevo lugar para la autorización de la oferta y demanda de sexo en la vía pública. “Se debe armar un dispositivo de participación de los sectores afectados para resolver el lugar. Si se piensa que con un numero de teléfono va a lograr que esto se solucione, los fomentistas les decimos que no”, concluyó, en referencia a la línea que el gobierno habilitó para denunciar a quienes incumplan la nueva ordenanza.