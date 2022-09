Tensión entre concejales durante un homenaje a la Conadep: fueron a cuarto intermedio

Un homenaje a 38 años de la entrega del informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), terminó en un debate tenso entre concejales que derivó en un cuarto intermedio que interrumpió la continuidad de la sesión del Concejo Deliberante, luego de un señalamiento por la no participación del peronismo en la comisión, que fue tomado como una "chicana de mal gusto" por parte del Frente de Todos.

El conflicto comenzó con la exposición de la concejala Marianela Romero (UCR), el espacio que impulsó el reconocimiento por el trabajo desplegado por la Conadep, creada por impulso del entonces presidente Raúl Alfonsín en 1983. Sin embargo, una frase donde recordó la resistencia del peronismo de participar en ella enrareció el clima: “hubo personas que decidieron no participar, incluso desde un espacio legislativo, como el Senado, con una mayoría justicialista, se decidió no participar y solo hubo representación de los Diputados. Esto no lo hago como un acto de juzgamiento, es una verdad, había que tener los genitales bien puestos para participar de una comisión que debía recibir pruebas y denuncias”, planteó.

La primera respuesta llegó de parte de la presidenta del bloque del Frente de Todos, Marina Santoro. “Me sorprende que un tema tan delicado sea utilizado por la concejala para hacer un comentario impropio. Estamos convencidos que el Partido Justicialista en más de una oportunidad ha dado testimonio de nuestro compromiso con los derechos humanos. Hemos dado la vida por la democracia”, expuso, al considerar una “chicana” el comentario de Romero. También hubo una devolución al golpe: le enrostró que fue un gobierno peronista, el de Néstor Kichner en 2003, el que “anuló las leyes de impunidad que en algún momento el gobierno de Alfonsín había promulgado”, en referencia a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que favorecieron a los responsables de la represión ilegal.

El bloque del Frente de Todos impulsó el cuarto intermedio. Foto: 0223.

El momento más fuerte llegó con el relato personal de la concejala Mariana Cuesta (Frente de Todos), hija de Emilce Moler, víctima sobreviviente de la Noche de los Lápices, y sobrina de un desaparecido. La edil brindó un crudo relato desde el exilio de su madre que la trajo a Mar del Plata hasta sus pesadillas durante las noches durante su infancia, el momento en que su madre fue secuestrada en su casa en La Plata en 1976.

“Me siento ofendida por las palabras de Romero. Nos ofende a mi y a mi familia, como militantes peronistas”, dijo Cuesta, visiblemente emocionada y al borde del llanto. “Si quiso hacer una chicana, le digo que hay limites. Hay cosas que nos ofenden en lo más profundo de nuestra alma. nunca pensé que se llegaría a una semejante provocación como la de la concejala Romero”, agregó. Finalmente, también celebró el cambio de paradigma respeto al juzgamiento de los responsables de los crímenes durante la última dictadura: “cuando era chica y le preguntaba a mi mamá donde estaban los que la secuestraron, me decía que libres. Mis hijos cuando me preguntan dónde están los que le hicieron eso a su abuela, yo les digo que están presos”

La exigencia de Santoro de un pedido de disculpas de Romero no tuvo correlato. “No fueron impropias mis palabras, porque transmití hechos de la realidad que forman parte de la historia. Sí me molesta que se intente analizar y hacer valoraciones subjetivas de acontecimientos históricos en momentos distintos”, respondió, sobre el planteo por las leyes sancionadas por Alfonsín.

Ante esa situación, Santoro apuntó contra “la necedad política de no pedir disculpas a la ciudad cuando hay cosas que no pueden suceder aquí adentro”, por lo que solicitó un cuarto intermedio que fue apoyado por Acción Marplatense. Finalmente, tras un cuarto intermedio de una hora y media, la sesión continuó con el resto de los temas en tratamiento.