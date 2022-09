Crean una plataforma para fomentar el trueque de elementos sostenibles

Agustin Sturm, Agustin Dusso, Franco Milanese y Santiago Naranja son cuatro amigos marplatenses que decidieron crear “Blum”, una plataforma para conectar personas, emprendimientos, y empresas que buscan intercambiar objetos o materiales para reutilizar, alargando su vida útil, o reciclar, creando un nuevo producto y comenzando un nuevo ciclo.

“Blum es la primera plataforma en apostar al intercambio de objetos de manera sostenible, fomentando el consumo responsable y la implementación de una economía circular”, asegura Santiago Naranja, uno de los creadores de la plataforma.

El objetivo del emprendimiento es reducir los desperdicios y la demanda de recursos. “La idea surge porque hace ya un tiempo que vengo interiorizando en la sustentabilidad, el cambio climático, los problemas que hoy en día nos enfrentamos y las posibles soluciones a corto, mediano y largo plazo”, sostiene el joven.

De acuerdo a la explicación de Naranja, Blum “el germen” de la plataforma surgió luego de una mudanza de oficinas, donde, por cuestiones de espacio decidieron que las 200 carpetas que se utilizaban para archivar documentos se tiraran. ”Esto me quedo dando vueltas en la cabeza y me puse a pensar en la falta de servicios disponibles para recircular objetos y que estos no terminen siendo tratados como desechos o basura”, explica Naranja.

“Hoy por hoy lo que estamos lanzando es un primer prototipo, para que las personas y emprendimientos se sumen, nos consulten, prueben, estamos abiertos a críticas, recomendaciones, ideas, sugerencias”, sostiene por su parte Franco Milanese que asegura que por el momento se encuentran en la búsqueda de financiamiento.

El mecanismo de funcionamiento de la página es simple: una vez que se ingresa al sitio, se debe crear un usuario para poder publicar ventas o compras de objetos. “Se puede comprar de manera tradicional o peticionar objetos determinados agregando el monto que están dispuestos a destinar a tal fin. También estamos trabajando en incorporar la subastas pero recién estará disponible en la próxima versión”, aclara Milanese.

En mayo de este año, los creadores de Blum se pusieron en marcha y hoy presentan el prototipo de página web, buscando contribuir de algún modo a la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente desde la innovación y uso de la tecnología.

"Lo que más nos emociona es la posibilidad de generar un proyecto de triple impacto, que a las personas los motive a participar, la idea no es que sea visto sólo como un market place, sino una comunidad que trabaja en conjunto para mejorar el entorno en el que vivimos", concluyen.