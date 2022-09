Ser sordo: “La música no la escucho pero la siento”

A nivel global existen 70 millones de personas sordas usuarias de lengua de señas como primera lengua, según la Federación Mundial de Sordos. Pero esta lengua no es universal. De hecho, existen más de 300 lenguas diferentes. Cada país posee su propia lengua de señas que las personas sordas adquieren naturalmente y la transmiten de generación en generación.

Argentina, junto a Guyana, es uno de los dos países de Sudamérica en que la lengua de señas no tiene reconocimiento oficial. Por eso, el proyecto de Ley Federal de Lengua de Señas Argentinas (LSA) tiene como objetivo que sea identificada como una lengua natural, originaria y parte del patrimonio lingüístico y cultural de la comunidad sorda. El fin es asegurar el pleno goce de sus derechos.

Ailin Meza, tiene 32 años, es sorda de nacimiento y trabaja como instructora de lengua de señas en la Escuela Oral de Mar del Plata. También da cursos abiertos al público en general.

-¿Cuál es la seña más usada en Argentina?

-Las más usadas son “trabajo”, “comunidad sorda” y “gracias”.

-Un mundo sin escuchar música, ¿cómo te la imaginas?

-Si bien no la escuchamos, la música la sentimos. Yo me pongo cerca del parlante para sentir la vibración y cuando me traducen la letra también me emociono.

-¿Fuiste o vas a bailar?

-Me gusta ir a bailar. Disfruto hacerlo bien cerca del parlante con la música fuerte, así siento la vibración. Me dejo llevar por mis movimientos, no me copio de los pasos ajenos, voy a mi ritmo.

-¿Vivís en el silencio absoluto o escuchás algo?

-Escucho muy poquito, solamente los ruidos muy fuertes. Por ejemplo, cuando un plato cae y se rompe, el ladrido de algún perro, cuando golpean la mesa muy fuerte y, a veces, escucho los aplausos pero nada más, muy poco.

-¿Estuviste en pareja con una persona oyente que tuvo que aprender la lengua de señas por amor?

-Sí, tuve una pareja oyente pero nunca aprendió lengua de señas. Nos comunicábamos como podíamos. Pero yo ya estaba acostumbrada a esto porque ni mi propia familia aprendió la lengua de señas nunca. Antes, años atrás, no había información y no se lo recomendaban a los familiares porque supuestamente potenciaba el desarrollo de habla oral de una persona sorda. Pero después se descubrió que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Estaría bueno que los familiares siempre supieran lengua de señas para comunicarse y entenderse mucho mejor, eso te permitiría tener charlas más largas y profundas.

-¿Cómo te comunicas con personas oyentes en tu día a día?

-Como forma de comunicación primero les digo que soy sorda y les pido si me pueden hablar más despacio. Es importante que la persona se esfuerce por modular para poder leerle los labios. También en algunas ocasiones, decidimos escribirnos para entendernos mejor. En la pandemia lo pasé terrible porque el barbijo me impedía leerlo los labios a la gente, eso me ponía muchas trabas para comunicarme.

-¿Crees que en las escuelas deberíamos tener una materia de Lenguas de Señas?

-Sí, me parece muy importante que todas las personas puedan aprender esta lengua para comunicarse con la comunidad sorda. Se aprende rápido. Se tarda como mucho 2 años y son 5 niveles en total.

-¿Sufriste bullying de chica en la secundaria?

-No, porque en mi época ni siquiera había secundaria en la escuela de sordos. Cuando terminabas no sabías qué hacer. Yo por ejemplo, años más tarde, pude terminar la secundaria y continúo con mis estudios de capacitación para seguir formándome como profesional. Ahora sí, avanzamos como sociedad, cada vez más sordos terminan la secundaria con integración y hay más conciencia. Sin embargo, a veces veo de reojo en la calle que hay personas a mi alrededor haciendo señas con sus amigos para burlarse.

-¿Cuáles son las miradas que más te pesan?

-Me molesta que algunas personas oyentes me miren y se rían. Las miradas de lástima, no les tiene que dar pena, somos todos iguales. A veces noto que las personas oyentes me ponen cara seria y ahí dudo si me podré comunicar con ellas o escribirles, si están enojadas o si no tienen paciencia. Eso también me molesta.

Cada 23 de septiembre se conmemora en todos los rincones del mundo el Día Internacional de las Lenguas de Señas, oportunidad única para apoyar y proteger la identidad lingüística y la diversidad cultural de todas las personas sordas, además de otros usuarios de las lenguas de señas. Desde la Confederación Argentina de Sordos (CAS) y a través de más de 53 asociaciones e instituciones de personas sordas de todo el país, convocaron a toda la comunidad sorda y a quienes acompañan esta lucha, a una concentración frente al Congreso de la Nación este viernes, con el fin de concienciar sobre la importancia de estas lenguas para la plena realización de los derechos humanos de las personas sordas.

Esta lucha colectiva pretende saldar esta deuda pendiente que el Estado todavía tiene con nuestra comunidad. Aun cuando la Constitución Nacional en su artículo 16 consagra la igualdad ante la Ley de todos/as los/as habitantes de la Nación, las personas sordas siguen siendo privadas del acceso y uso de nuestra lengua natural (la Lengua de Señas Argentina), del acceso a la información, del acceso a la educación y a un trabajo digno, lo que los coloca en un lugar de exclusión social.

Entendemos que la clave para transformar esta situación es que el Estado reconozca el cambio de paradigma que viene desarrollándose desde los años 70 en todo el mundo, que pretende abandonar la mirada médico-rehabilitadora que tiene la sociedad sobre las personas sordas para fortalecer una mirada social, que permita generar políticas positivas en favor de esta población y con el protagonismo de las mismas personas sordas.