Discapacidad: las demoras en los pagos acentúan la crisis de los transportistas y peligra el servicio

Las demoras en el pago a los prestadores de personas con discapacidad acentúan la crisis que atraviesa los transportistas del rubro. En el sector aseguran que el servicio dejó de ser rentable hace rato por los amplios plazos que rigen para abonar los aranceles que se licúan mes a mes con inflación.

"Los transportistas venimos sufriendo desde siempre y más aún con las demoras en el pago a los prestadores. El sistema de pago es muy macabro. Se cobra a partir de los 60 a 90 días y los retrasos nos están dejando sin poder brindar el servicio", aseguró Juan Goldar, integrante de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad (Atpcd).

El representante de la actividad confió que el servicio de transporte para personas con discapacidad "está muy complicado y hay cada vez menos". "Para el transportista no es un negocio rentable por la falta de pago, los atrasos y los aranceles que son bajos. Esta situación se agrava cada vez más", ratificó.

Las demoras de las obras sociales para abonar los aranceles ponen en peligro el transporte de las personas con discapacidad. Foto: 0223.

Ante la consulta de 0223, Goldar explicó que los pagos a 60 o 90 días, para el caso de las pocas obras sociales que están al día, quedan retrasados con el índice inflacionario del país. "En septiembre se tienen que pagar las prestaciones de junio a un valor que lo vamos a cobrar un 14% menos por la inflación", marcó en el mejor de los casos. Otros transportistas recién están cobrando por las tareas realizadas en marzo o abril.

"Es evidente que cada vez va a haber más problemas. Si se empiezan a cortar las prestaciones por este sistema de pago, esto va a repercutir en la persona con discapacidad porque no va a tener sus terapias ni sus transportes para desarrollar sus actividades que son tan necesarias para mejorarles la calidad de vida", razonó.

Goldar enfatizó en que los aranceles que perciben son completamente bajos. Por caso, en septiembre se aplicará un 10% de aumento que verán reflejado recién en diciembre. "Está completamente licuado. Los números son agobiantes. Entiendo que quieran dar una mano con un aumento, pero no alcanza", insistió.

En Mar del Plata, según contó el titular de la Atpcd, hay 300 licencias habilitadas, de las cuales alrededor de la mitad presta servicio. "Todas las semanas vamos hablando con colegas que se van bajando. Nos estamos fundiendo trabajando. Es una agonía lenta", sostuvo y graficó: "Una transportista me dijo que si no pagan de acá al viernes no puede salir a prestar servicio porque no tiene para cargar gasoil".

"Hoy alguno puede estar en el límite de seguir o no seguir. Estamos todos metidos en el mismo barullo y con la misma situación de incertidumbre mes a mes", completó.