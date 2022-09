Champions League: el milimétrico offside que cobró el VAR con la tecnología semiautomática

La Champions League arrancó esta semana con una gran novedad. A partir de esta edición, la UEFA decidió implementar el offside semiautomático (SAOT), una nueva herramienta que ayudará a agilizar los tiempos de decisión entre los asistentes. Durante el encuentro entre el Bayern Leverkusen y el Brujas, el VAR anuló un milimétrico gol con esta nueva tecnología y dejó de que hablar en redes sociales.



En la primera fecha del Grupo B, el Brujas ganó por la mínima ante el Bayern Leverkusen con un tanto de Sylla a los 42 minutos. En un partido muy parejo, el conjunto alemán había logrado empatar el marcador a los 82' con gol de Patrik Schick, pero el VAR lo terminó anulando a través del offside semiautomático, una nueva herramienta que se implantará también en el próximo mundial.



En las imágenes, se puede observar, con imágenes tridimensionales, como el delantero checo estaba adelantado por la punta de su botín. "Murió el fútbol, y lo peor de todo es que van a usar esta mier... en el mundial", "Están matando el fútbol", "Es un papelón esto, murió el fútbol ya está", "Hay que contratar jugadores que no calcen mas de 40", "Si se cortaba las uñas a la mañana hubiese estado habilitado", fueron algunos de los comentarios destacados por los usuarios, que se mostraron muy críticos ante esta nueva aplicación.





El offside semiautomático aparece en escena esta temporada con el objetivo de poder agilizar los tiempos de decisión del VAR, que ha sido uno de los principales reclamos desde la implementación de la tecnología. Con mira a la próxima Copa del Mundo que se disputará en Qatar, la UEFA ha decidido probar en esta temporada la nueva herramienta que permitirá a los réferis tomar decisiones más rápido.



Con una gran cantidad de cámaras situadas en el estadio, el SAOT permite ubicar de forma exacta a los jugadores para determinar si están o no en posición reglamentaria. Su tecnología permite rastrear 29 puntos corporales diferentes por jugador y así saber si están adelantados o no.



“Por el bien del juego y del arbitraje, la UEFA siempre quiere usar la mejor tecnología disponible. La UEFA siempre está buscando nuevas soluciones tecnológicas para mejorar el juego y apoyar el trabajo de los árbitros. Creemos firmemente en este proyecto. La tecnología de fuera de juego semiautomática mejorará aún más el VAR, que hemos implementado con éxito en los últimos años en nuestras competiciones”, aseguró Roberto Rossetti, jefe arbitral de la UEFA.



La nueva herramienta tuvo su debut en el partido entre el Borussia Dortmund y el Copenhague por el Grupo G. Cuando el conjunto alemán marchaba 3-0 con las anotaciones de Marco Reus (35′), Raphael Guerreiro (42′) y Jude Bellingham (83′), pareció llegar el descuento para los visitantes en el minuto 89.



Rasmus Falk Jensen llegó con el balón frente al arco y no falló con un disparo arrastrado que ingresó tras golpear el poste derecho. Sin embargo, instantes después el juez del partido recibió el llamado del VAR que, utilizando la nueva tecnología, determinó que el atacante Cornelius, quien participó de la jugada, estaba adelantado por la rodilla izquierda.