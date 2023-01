Fuerte expectativa de crecimiento en el Distrito Tecnológico: proyectan la construcción de 6 nuevos edificios

La Asociación de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Mar del Plata (Aticma) anticipó que para este 2023 se proyecta la construcción de 6 nuevos edificios en el Distrito Tecnológico del Conocimiento y la Innovación, que se encuentra entre las calles San Martín, Guido, 3 de Febrero y Chile.

“Estamos muy conformes con los pasos que se dieron con el Distrito Tecnológico a nivel municipal. Hoy hay 6 ediciones que se están proyectando para construir y también se está planificando una cuestión urbanística que va a permitir mostrar la zona no solo para revalorizarla sino para que se vea como un faro y que la gente sepa que en Mar del Plata se hace tecnología, que es lo que se busca con este Distrito”, confirmó Bernardo Martínez Sáez, presidente de la entidad.

En una entrevista con 0223, el referente del sector dijo que, a la fecha, hay alrededor de 20 empresas funcionado en el Distrito Tecnológico y consideró clave la construcción de los nuevos edificios con oficinas para permitir la instalación de otras firmas.

Bernardo Martínez Sáez, referente de Aticma. Foto: 0223.

“Hay que contemplar que nuestro sector alquila pero no construye: cada peso que tenemos lo invertimos en nuevos desarrollos, es decir, en sueldos de personas, pero no en ladrillo. No es que nuestras empresas salen a comprar terreno como puede pasar en el Parque Industrial así que estamos esperando esos edificios para mudarnos”, explicó.

A principios de agosto, Aticma había inaugurado sus propias oficinas en el complejo ubicado en Chaco al 1670. En caso de sostenerse el ritmo de crecimiento de este polo industrial, el sector aspira a crear unas 15 mil fuentes de trabajo en la próxima década en Mar del Plata.

En este marco, Martínez Sáez también celebró la reciente reglamentación en la Provincia de Buenos Aires a la adhesión de la ley nacional de Economía del Conocimiento, que aprobó la Legislatura bonaerense en mayo. “Eso es algo muy bueno y también tiene impacto a la hora de invertir”, indicó.

A su vez, el presidente de Aticma dijo que mantiene gestiones con autoridades de la Secretaría de Economía del Conocimiento de la Nación con el foco puesto en dos aspectos claves. Por un lado, se busca garantizar la posibilidad de que las empresas TIC “tengan, de alguna manera, la libre disponibilidad de los dólares que exportan”.

“Otro aspecto que gestionamos es un financiamiento pero no para nuestro sector sino para que el resto de las industrias puedan pagar a valores razonables una solución que les permita ser parte de la transformación digital”, dijo, y explicó: “El problema es que si ellos no pueden pagar una solución al mismo valor que nosotros podemos llegar a vender en Barcelona, entonces nosotros no damos vuelta y no podemos pagar los sueldos que los chicos pueden cobrar trabajando en negro para afuera”.

El Distrito Tecnológico forma parte del masterplan "Mar del Plata Ciudad del Conocimiento", que aprobó por unanimidad el Concejo Deliberante en abril del 2021. Dentro de ese polígono geográfico de la ciudad, se constituyó un régimen promocional para favorecer la llegada de empresas de software a través de la construcción de obras nuevas y/o ampliaciones existentes. En octubre, se prorrogaron por otros 10 años los beneficios fiscales e impositivos que se les concederán a las firmas interesadas en desembarcar a “La Feliz”.