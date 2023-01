Regular a los “trapitos”: ¿por qué genera tanta polémica?

El Concejo Deliberante debate un proyecto para regular la actividad de los cuidacoches y existe un requisito puntual en el que no se logran poner de acuerdo: no contar con antecedentes penales para estar habilitado. Esto generó mucha polémica con los trabajadores y concejales de distintos sectores.

“Este tema lo entendemos como una problemática de seguridad ciudadana. Tiene que ver con ciertos grupos que pretenden adueñarse del espacio público. Por eso, consideramos necesario generar herramientas que defiendan a los vecinos. Lo entendemos como un problema de seguridad pública y ninguna persona que tenga antecedentes penales puede ser parte de un registro de este tipo”, afirma el concejal del PRO, Agustín Neme.

Por su parte, el bloque del Frente de Todos sostiene que este requisito tiene una fuerte carga de discriminación. “Es una limitación inconstitucional porque una persona no puede ser discriminada por haber cometido un delito. Lo mejor que le puede pasar a la sociedad es que alguien que cometió un delito, se reinserte socialmente, tenga un trabajo digno a través del cual genere sus ingresos y no se reproduzca el sistema de delito”, sostiene Sol de la Torre (FdT).

Este es un punto que amenaza con bloquear la posibilidad de una postura unánime. Incluso el bloque de la UCR mostró cierta distancia del PRO. “Creemos en la resocialización de las personas luego de salir de la cárcel, pero si esos antecedentes penales tienen que ver con daños a la propiedad o robo le estás dando la facultad a una persona que está monitoreando lo que sucede en la cuadra”, manifiesta el concejal Daniel Núñez.

Los trabajadores abordan el tema desde la perspectiva de la economía popular. Sostienen que los trabajos informales surgen a partir del rol ausente del Estado de resocializar a personas en conflicto con ley. Por eso, hablan desde su propia experiencia de vida: “No tenemos un trabajo y esto es un trabajo más para nosotros. Me dan 20 pesos y en el día me llevo 5 mil pesos”, asegura Julio, quien trabaja hace más de 2 años de cuidacoche.

Su compañero Juan, instalado hace más de 5 años en la zona de Güemes, explica: “Llego, me pongo el chalequito y empiezo a laburar porque no tengo otro laburo. Si tuviera otro laburo no estaría acá". Con respecto al posible requisito excluyente de no contar con antecedentes penales para poder obtener la credencial para desempeñarse como cuidacoches, Juan sostiene: “Yo he logrado estar de lo más bien y hoy no estoy debiendo nada a nadie. Vengo y laburo acá. Es como un trabajo. Me llevo más de 6 mil pesos, pero estoy continuamente lavando coches. Sabemos que la propina que recibimos es a voluntad y no le podés decir nada a la gente”.

El propio Frente de Todos reconoce que dicho aspecto es el gran tema a resolver e incluso presentó un nuevo proyecto para intentar llegar un acuerdo con todos los sectores. “Por supuesto que una persona que tiene pedido de captura no puede ser regulada por el Estado, pero si tiene antecedentes penales no debería ser una condición excluyente ni discriminatoria”, advierte Sol de la Torre (FdT).

La concejal también hace hincapié en la razón y necesidad de controlar esta actividad: “La regulación va a favorecer que ese trabajo sea en mejores condiciones que las que se está haciendo ahora. Los cuidacoches son trabajadores que fueron expulsados del mercado formal del trabajo porque no hay puestos de trabajo para ellos”.

Pero ¿es legal o ilegal que una persona ofrezca un servicio informal en la vía pública? La abogada Patricia Perelló, afirma: “¿Multar a alguien por trabajar? No hay ninguna ley que lo permita ni debería haberla. Que una persona esté cuidando autos en la calle no es ningún delito. Están vendiendo un servicio, no un producto. Criminalizar esto, sería criminalizar la pobreza y la gente no quiere ser pobre, pero a veces no hay otros recursos. Yo más que pedirle antecedentes a los guardacoches, se lo pediría a los políticos”.

Los requisitos más destacables de este proyecto son:

Tener residencia en General Pueyredon para que el cuidacoches sea habilitado, quien además deberá registrarse y contar con una credencial.

El aporte que los vecinos le hagan a los trabajadores por el servicio de cuidado deberá ser voluntario y en el momento del retirar el vehículo, a la vez que se pretende generar algún mecanismo factible por el cual los vecinos puedan denunciar irregularidades. Este punto, busca evitar aquellas situaciones donde un cuidacoches comenta una acción extorsiva o se encuentre bajos los efectos del alcohol o drogas ilegales.

Finalmente, también se quiere impulsar la realización de capacitaciones a cargo de la Municipalidad, para que los cuidacoches también puedan ofrecer otro tipo de acompañamientos tanto a locales como turistas. Uno de los puntos se orienta a la capacitación en primeros auxilios y RCP, como así también para tener conocimientos mínimos respecto a los atractivos turísticos de la ciudad.

Sin dudas, existe un fuerte choque entre los enfoques desde los cuales se analiza el fenómeno cultural, social, económico y político de los cuidacoches. Será necesario que los funcionarios realicen sus mayores esfuerzos para encontrar la síntesis entre los tres proyectos que están en tratamiento, para construir los consensos necesarios y avanzar con un articulado común.