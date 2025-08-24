Así fue el terrible accidente en el que falleció un jugador y conmocionó al fútbol sudamericano

El auto de Olmedo se cruzó de carril y chocó de frente.

El futbolista Marcos Olmedo, de Mushuc Runa, falleció este domingo en un accidente de tránsito cerca de la ciudad de Quinindé. Había tenido un recordado paso por El Nacional, donde ganó la Copa Ecuador.

Las primeras versiones, indican que el jugador de 26 años se habría dormido y perdió el control de su auto que chocó contra otro. "El impacto fue tan fuerte que, pese a los intentos médicos, no se pudo hacer nada para salvarlo", indicaron las fuentes.

La información fue confirmada por el actual club de Olmedo, que se expresó con tristeza en sus redes sociales.

También se expidió El Nacional, equipo donde jugó en 2024 y ganó la Copa Ecuador, que dejó un emotivo mensaje.

El futbolista surgió de las categorías formativas de Norte América y Deportivo Azogues. Su llegada a la Primera División se dio en Aucas. También visitó las camisetas de América de Quito, Macará de Ambato y Liga Deportiva Universitaria.

