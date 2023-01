Poloni vuelve a la carga por la basura en las playas

El empresario Esteban "Teby" Poloni, referente del espacio vecinal Construyendo General Pueyrredon, denunció la falta de limpieza y el alto de grado de contaminación de las playas marplatenses. En las redes del espacio difundieron fotos de basura acumulada en los alrededores de los contenedores que se hicieron virales y despertaron la indignación de vecinos y vecinas. "Los vecinos están cansados de vivir entre la basura. Ven el estado actual de las playas y comentan al toque", remarcó Poloni.

"Los recolectores no pasan", "no hay suficientes contenedores para la enorme afluencia de turistas", repiten en las redes. Muchos vecinos comentaron indignados que algunos políticos se acercan a la playa para la foto e ignoran la cuestión de la basura: "Se vienen a la ciudad, se sacan fotitos para la tribuna pero no hacen nada para que la ciudad deje de estar mugrienta".

Construyendo viene generando revuelo en las redes por denunciar distintos problemas que afectan a la ciudad. "En su momento hablamos del transporte, del tema del estado peligroso de las veredas y el peligro que representan sobre todo a nuestros abuelos, venimos insistiendo también con el tema de la basura", afirmó "Teby" Poloni. "La gente sabe que no nos merecemos esto, por eso confía en nosotros, confía en que una ciudad inteligente, próspera y feliz es posible".

Sobre Construyendo General Pueyrredon, Poloni expresó que “la mejor forma de definirlo es como una plataforma de vecinos. Profesionales, emprendedores, comerciantes, estudiantes y empresarios que han puesto su tiempo y talento al servicio de construir una ciudad mejor. Creamos un espacio que funciona como una usina de ideas donde los marplatenses y batanenses trabajan en un programa integral para la ciudad y el distrito. La idea es que la experiencia de los vecinos sea la principal referencia para construir una ciudad inteligente".

Esteban Poloni, referente de Construyendo General Pueyrredon.

Desde Construyendo ya han manifestado sus deseos de representar a los marplatenses y batanenses este año. "Venimos estando con los vecinos hace tiempo, necesitamos dar el gran paso adelante para transformar la realidad. Confiamos en que es posible ", se entusiasmó Poloni.