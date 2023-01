El duro relato de abuso de una participante de Gran Hermano que hizo llorar a todos

Un juego de preguntas y respuestas para pasar la tarde desembocó en un relato que estremeció a la casa de Gran Hermano y terminó con todos los participantes abrazando a La Tora, quien contó que cuando apenas tenía 9 años sufrió un abuso de parte de una persona de su familia que la llevó a refugiarse en malas y compañías y en noches largas y de descontrol.

La Tora ya había insinuado el tema y fue protagonista de un fuerte cruce con Alfa cuando el más veterano de la casa tuvo acusaciones de acoso por un comentario que le hizo a Coti. Su reacción, cuando la correntina se lo tomó sin muchos problemas, la llevó a recibir críticas y a que pocos días después la eliminaran de Gran Hermano, con el público acusándola de reaccionar de mala manera y exageradamente y tratar de culpar a Alfa para exponerlo frente a la gente. Ahora, su relato sumó muchos comentarios en Twitter poyándola y recordando aquel episodio.

"A los 9 años sufrí un abuso intrafamiliar, no lo conté hasta que tenía 24 años, para proteger a mi familia y porque me sentía culpable. Después de ese abuso me junté con las peores personas y con las mejores, tuve un novio que estaba en el paco. Me logré separar de él y me metí en la noche, salía todos los días, tenía sexo fácil", contó la Tora ante el silencio de sus compañeros.

"Era como un autocastigo, salía a bailar y me acostaba con el que yo quería. En un momento mi vida no podía más, era seguir esa vida o morirme. Pensé en matarme, llamé a mi mejor amiga y le dije que tenía ganas de morirme. Vino, hablamos, me tranquilizó, ahí conozco a la Iglesia, a Dios, conozco el gimnasio y empecé a hablar. Se lo conté a pocas personas y llegó el momento de contárselo a mis viejos", siguió su relato: "Me sentía culpable, no saben el miedo que tenía, siempre los quise cuidar, se los conté recién a algunos este último año. Desde el día en que entré acá nunca lo quise contar ni usar para el juego pero es algo que me marcó mucho".

La Tora dijo que "si alguna mujer pasó por eso en su vida las invito a que compartan, hablando se sana y con ayuda de un psicólogo también". Sus compañeros la aplaudieron, le dieron fuerzas y corrieron a abrazarla.