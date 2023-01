Acampar en Arenas Verdes: ¿cómo reservar y cuánto cuesta?

La zona de Arenas Verdes ya no es una novedad para miles de marplatenses y residentes del sudeste de la provincia de Buenos Aires. El encanto natural de la región costera del partido de Lobería ha logrado captar la atención en las últimas décadas de varias figuras del deporte e incluso de empresarios que se han decidido a invertir en el lugar, tal es el caso del exfutbolista Fernando Redondo, por citar solo un ejemplo.

En Arenas Verdes hay un campamento municipal extendido por más de tres hectáreas ubicado a la altura de avenida B y calle 12 que es muy elegido por su estratégica ubicación.

A la base del campamento se puede acceder por la avenida principal y el lugar cuenta con servicio de electricidad y agua, fogones, dos núcleos sanitarios, comedor, cocina, zona de depósito,

lavadero y una casa para el encargado del lugar.

Tarifas para el campamento de Arenas Verdes

Disfrutar el día en Arenas Verdes tiene un costo diverso según la edad de los visitantes y las estadías también varían de acuerdo a las necesidades. Para este verano 2023, la tarifa vigente es la siguiente:

-Menores de 4 años: sin costo

-De 4 a 12 años: $550 no residentes - $200 residentes

-Mayores de 12 años: $ 700 no residentes - $250 residentes.

-Vehículo: $250 no residentes - $80 residentes

-Estadía diaria casillas: $800 no residentes - $250 residentes.

-Estadía mensual casillas: $16.000 no residentes - $6.000 residentes.

-Pasar el día: $350 no residentes - $120 residentes

-Uso de duchas: $250 no residentes - $80 residentes

-Uso de sanitarios: $50 no residentes - $20 residentes

Reservar un lugar en el campamento de Arenas Verdes

A fin de asegurarse un lugar en el campamento de Arenas Verdes se puede reservar especio vía la página web oficial del área de turismo y completar un formulario con los datos requeridos.

Por otras consultas relacionadas a la base de campamento, hay un teléfono de contacto que es el 02261-442126 interno 1007, con atención de 7 a 13 horas.

La base del campamento de Arenas Verdes.

Astronomía en Arenas Verdes, zona libre de contaminación lumínica

Este sábado 14 de enero a las 19 se llevará adelante la charla Descubriendo el cielo de Lobería en Arenas Verdes.

Allí disertará el astrónomo loberense, Luciano García, de la Universidad Nacional de Córdoba. Luego, se realizará una observación astronómica en el puesto 1 de guardavidas.

Arenas Verdes es una zona libre de contaminación lumínica, ideal para apreciar la maravilla de un cielo limpio, oscuro y estrellado. La experiencia, única e inolvidable, es organizada en conjunto con el Museo de Ciencias Naturales Josué P. Noseda y la municipalidad de Lobería.