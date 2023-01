Se cumple ya un mes de la aparición de la editorial de la librería El gran pez. Una editorial muy vinculada a la identidad de la propia librería y que comienza su camino con la colección La novela del verano, donde se proponen novelas, textos, para leer durante las vacaciones.

Dentro de esta primera colección (prometen poesía, ensayos, narrativa y novelas gráficas para más adelante) aparece Todos se escondieron ya (El gran pez – 2022), una novela firmada con seudónimo: Yuri V.

Vamos primero por la novela: una historia contada desde varias voces, muchas, que se unen a través de la Autovía 2. En ese contexto nos encontramos con una paleta de personajes de todos los colores que ponen al texto en la frontera entre lo experimental y lo popular. Todo un texto para la temporada, pensada desde y para la lectura de temporada, en una ciudad como Mar del Plata.

Yuri V (para mí Yuri cinco o quinto) se prestó a contestar una serie de preguntas, oficiando como intermediarios los libreros de El gran pez. A continuación sus respuestas:

-¿Qué sensación queda al tener la responsabilidad de abrir una colección en una editorial nueva? ¿Implica alguna espectativa o peso particular sobre la obra?

Recompensa o escarnio. Imposibilidad elevada a ultranza y a la vez titubeante en estandarte de infieles y cruzados. ¿Quién soy para cuestionar un sueño ajeno? Los editores me dijeron que mi novela abre bien porque es exacto lo que ellos quieren. Eso es lo que soñaron. Yo vendría a ser algo así como la pesadilla (risas). Lo hablamos mucho, pero al final, cuando les pregunté, cuando los obligué a explayarse, no supieron decirme qué quieren. Es tranquilizador. Me siento parte de algo a lo que no se le puede dar forma. Son ellos los que tienen que llevar adelante la editorial. En cuanto a la responsabilidad, de eso sé menos, responsabilidad tienen los políticos.

La novela del verano de Yuri V.

-La editorial ya indicó por qué se prefirió el anonimato del autor (que se trascienda un nombre) pero ¿por qué aceptar el uso del seudónimo? ¿Qué te convenció? O, si fue idea tuya, ¿por qué?

Yo no conozco mucho del mundo literario, sí sé de la vida: cada hecho tiene muchas interpretaciones, la editorial tienen sus motivos y yo tengo los míos, son distintos pero su radicación en la realidad es la misma: un nombre falso. A mí me gusta porque Yuri V es parte de la novela, una pieza más para jugar. Además, yo tengo vecinos, gente común, laburante y por muchos años he sido uno más, no quisiera perder lo más importante por aparecer en la tapa de un libro. Hay mucha gente que se pone el traje de inspector y quiere descubrirme. Me gustaría que lean la novela, se diviertan y se olviden de mí, yo ya me he olvidado de ellos.

-¿Cuál es la felicidad de La feliz?

Eso es una cosa que pusieron los publicistas de la contratapa. Para eso les pagan. No voy a ser yo el que los cuestione, ¿o sí? En todo caso no importa. Me hago cargo del interior, de la novela. Y no tanto (risas), para eso elegí un pseudónimo. La felicidad de Mar del Plata está en su desproporción: de pronto está repleta y agobia, de repente está vacía y su estructura sigue ahí para quien quiera abrazarla, para quien pueda subir la loma de Colón en soledad.

-¿Cómo fue el trabajar con tantas voces?

Muy difícil. Hubo momentos tensos, porque el equipo de la editorial participó más de lo que me hubiera imaginado. Al final siento que fue para bien, ¿quién podrá algún día decirlo con certeza? Yo tenía muy claro los personajes y sus historias, pero la masterización de las voces y la compaginación del orden de los capítulos fue un trabajo en equipo. Así quedó. La novela está en las antípodas de todas las novelas corales y casi todos los personajes conocen las otras felicidades que da esta ciudad. ¿No? (más risas). Todas las ciudades son como una esfera en el fondo del mar: a veces proyecta miedos, otras felicidades. Eso proyectó este trabajo en conjunto. Cada quien podrá encontrar su propia sensación en mi novela.

-Las características del viaje a Mar del Plata y los propios de la ciudad, ¿son similares a otros destinos?

Yo creo que no. La Ruta 2 es una de las rutas de la muerte y es muy raro, uno esperaría una ruta de montaña, pero no. Creo que me preguntás por destino turístico y eso me da rabia y unas ganas enormes de hacer una siesta en diciembre. En mi barrio, el destino es otra cosa.

-¿Es la risa el mejor remedio?

A la postre, cuando el galán ha perecido y la billetera tambalea, la risa es lo único que nos queda.

La novela del verano está lanzada. Ya pensando en el próximo año, la editorial y la librería El gran pez evalúan en un concurso (hay tiempo hasta marzo para entregar originales) el resultado final. Mientras tanto, en este 2023, Yuri V comparte lo suyo.