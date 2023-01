Otro rugbier rompió el silencio en el juicio: "No le pegué a Fernando ni formé parte de un plan para matarlo"

Habló el cuarto rugbier: Lucas Pertossi, otro de los acusados más comprometidos, rompió el silencio este miércoles en el tramo final del juicio que se desarrolla en los tribunales de Dolores por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido hace exactamente tres años a la salida del boliche Le Brique de Villa Gesell.

"En ningún momento le pegué a Fernando Báez Sosa, en ningún momento formé parte de un plan de asesinato ni tuve intenciones de matar a alguien. Yo solo fui de vacaciones", expresó ante los jueces uno de los 8 imputados por el brutal crimen.

Al reconstruir la trágica noche, Pertossi dijo que dentro del boliche vio que un custodio sacó a uno de los amigos del lugar sin "entender por qué". “A este sacalo por la cocina que lo sacamos a palos”. Así, “saqué mi celular para filmar”, afirmó que escuchó.

Al salir, indicó que había un "tumulto de gente". "Vo que a mis compañeros los invitan a cruzar, voy a la derecha, veo un amigo en el escalón, nos sentamos, empezamos a charlar, a usar el celular, yo grabo adentro. Los chicos a mi me dicen 'Croniquita' porque saco fotos de todo”, comentó.

“Escucho gritos, me paro, me acerco, veo que hay gente que no conocía pero reconozco a mis amigos. En unos segundos veo que agarran a un amigo del pie y lo quieren tirar al piso, me acerco y le digo: ‘Soltalo’. Le pego dos patadas, me voy para atrás y veo que el chico intenta pararse y me voy para atrás y me voy a la esquina”, continuó, en su relato.

Según Pertossi, en ese momento "estaba desorientado" y entonces llamó a un amigo para tratar de ubicarlo y encontrarse. "Nos vemos en el mercado y el pibe me dice que hubo una pelea afuera de Le Brique, que habían llamado a una ambulancia y que el pibe había caducado. Fuimos a McDonald’s porque tenía hambre”, señaló.

Después, el imputado declaró sobre el allanamiento en la casa que alquilaban: "Nadie nos decía nada. A la tarde se acerca un policía que nos dice: ”Los veo muy preocupados, ¿ustedes saben qué paso? Mataron a un pibe” Ahí se me cayó el mundo".

Lucas Pertossi es el cuarto rugbier que habla en el juicio. Primero lo hizo brevemente Luciano Pertossi (primo de Lucas) y luego declaró de manera espontánea y extensa Máximo Thomsen. El martes había hablado también Ciro Pertossi, hermano de Luciano y primo de Lucas. Todas estas declaraciones cobran relevancia: si bien se enmarcan dentro de la estrategia de su abogado defensor, son trascendentes porque es la primera vez que hablan los supuestos asesinos, no solo en el juicio sino en todo el proceso.

Los otros rugbiers sentados en el banquillo de los acusados son Enzo Comelli, Matías Benicelli, Ayrton Viollaz y Blas Cinalli. Están imputados por los delitos de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas” y “lesiones leves”.

NOTICIA EN DESARROLLO.-