Los videos de Alfa insultando a Marcos que Gran Hermano no pasó al aire

Alfa va sumando enemigos dentro de la casa de Gran Hermano. Con Romina cada vez más lejos de sus discursos y criticándolo a sus espaldas por sus comentarios desafortunados y la manera en que descalifica a varios participantes, ahora el más veterano del reality tiene un encono muy marcado contra marcos, otro de los favoritos a llegar a la final y ganar el juego.

Este martes por la noche, en la Gala de Gran Hermano Laura Ubfal hizo mención a los comentarios fuertes que Alfa está lanzando contra el Primo, y aseguró que seguramente alguno de esos videos iban a ser puestos al aire durante el programa, por lo que dejó el tema para más adelante. Pero Santiago del Moro no le dio importancia a ese enfrentamiento y no volvieron a referirse a esa pelea entre dos pesos pesados del reality.

Eso hizo que en las redes sociales los seguidores de Marcos, que son mayoría, criticaran a la producción por esconder esas críticas de Alfa tras un día en el que se había visto en la transmisión en vivo de Pluto TV que la guerra estaba declarada.

Uno de los enojos de Alfa se dio cuando Ariel les dijo en la cocina que Marcos y Camila harían “una muy linda pareja”. Se sabe, a la participante que ingresó en medio del juego le gusta el “Primo”, y ya se lo comentó a varios de sus compañeros. Pero Alfa, que tiene una relación muy cercana con la rubia y muchos sostienen que siente atracción por la joven, ese comentario de su archienemigo no le gustó nada y se puso celoso.

Tanto que luego, hablando en soledad con Camila, lo criticó duramente, se burló de él y hasta lo imitó, desacreditándolo frente a ella y criticando a los más jóvenes de la casa. "Ya me tiene los huevos llenos. Vos mirás así, que mirás siempre el piso porque no sabés mirar a los ojos. No saben hablar y se quieren hacer los profesores. No tienen un discurso de más de diez palabras. El vocabulario te lo da la lectura, no saben leer. No tienen discurso, no tienen vocabulario", le dijo, y ella lo defendió: "Pero el Primo sí lee".

En la charla también tuvo un encontronazo con Marcos cuando el Primo se burló de Alfa porque aseguraba que él sabía mirar a las mujeres a los ojos, y que varios de los participantes no lo hacían. Marcos hizo chistes sobre la manera de mirar de Walter y lo sacó: "Yo no hablo con esa cara. Este es más bolud... No tan pelot.., con esa cara no vas a llegar a ningún lado", le disparó.

En el patio, Marcos se quejó del calor y Alfa lo criticó por usar un buzo. "Sacate ese buzo, hay que estar loco para tener una remera manga larga con el calor que hace. Este pibe tiene mal el termostato", lanzó.