"De 80 a 100 empleos directos": la empresa que llega a Mar del Plata y promete revolucionar el mercado

La compañía abrirá sus puertas en diciembre, en un local emplazado en Guemes y Avellaneda.

En el marco de los anuncios de aperturas comerciales y llegadas de nuevas empresas a la ciudad, el intendente Guillermo Montenegro adelantó este sábado cómo será el arribo de un gigante de la industria gastronómica: Hard Rock Café.

La firma tendrá su primer local en Mar del Plata, que estampará el nombre de la feliz en las míticas remeras que recorren el mundo.

"Una marca mundial que llega a apostar por la ciudad y a generar trabajo todo el año, también como atracción turística. Esto es abrir la ciudad para atraer inversiones de marcas globales. Y ahora, como Londres, Nueva York, Tokio o París… Mar del Plata va a estar en las remeras de Hard Rock Cafe", promocionó el intendente en sus redes.

En un video compartido en su cuenta oficial de X se lo ve junto al secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, Fernando Muro, y los responsables de la firma que brindaron detalles sobre la búsqueda laboral.

Según adelantaron, se espera la contratación de entre 80 y 100 personas para empleos directos, y la generación de muchas más oportunidades laborales indirectas.

Si bien aún no está confirmado el lugar en el que recepcionarán los cv, se cree que la Oficina de Empleo del Municipio traccionará la búsqueda como hace con cada apertura.

Hard Rock espera abrir sus puertas en diciembre para aprovechar de lleno la temporada de verano y ya se confirmó que se emplazará en Avellaneda y Guemes, donde ya comenzaron las obras.