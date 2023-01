La jugada de Telefe: quieren que Wanda Nara sea la conductora de "Masterchef"

En el 2021, antes del Wandagate, Telefe buscó de todas las formas posibles que Wanda Nara se sume a "Masterchef Celebrity", pero la mediática no encontró la forma de grabar en nuestro país durante varias semanas, con su familia instalada en Francia, donde Mauro Icardi la rompía en el PSG. Pero ahora el panorama es muy diferente, y también la propuesta que le hará el canal líder de la Argentina. Quieren, según comentó este jueves en "LAM" Ángel de Brito, que Wanda sea la nueva conductora de "Masterchef", el ciclo que vuelve a tener a desconocidos como participantes después del buen rating de las ediciones con famosos.

Hasta ahora, los nombres que habían sonado para conducir el programa tras la salida de Santiago Del Moro, al que el canal no lo quiere quemar en medio del éxito de "Gran Hermano", eran los de Paula Chaves, que hizo muy bien el trabajo en "Bake Off", la versión pastelera del reality de cocina, y el de Iván de Pineda, que terminó su ciclo en "Pasapalabra" y se había bajado el año pasado de la conducción de "la Peña de Morfi", cuando iba a reemplazar a Gerardo Rozín, incluso hizo un par de pruebas y dijo que no a último momento porque no se sentía cómodo.

Pero la jugada de Telefe parece ser otra. Ya que renovar la pantalla y poner Wanda Nara al frente del programa puede ser un golpe de efecto. La empresaria, ahora morocha tras el look que mostró en las últimas horas, quiere quedarse a vivir en Argentina después de más de 15 años en el exterior, primero acompañando a Maxi López, su primer marido, y luego a Icardi, de quien se supone que está separada desde hace cuatro meses.

La propia Wanda ya aclaró que quiere instalarse acá para retomar su carrera en los medios y abrir nuevos locales de cosméticos, y viene de jugar un rol de jurado en "Quién es la Máscara", un ciclo de canto que no funcionó bien a fines del 2022, pero que le abrió la puerta a Wanda en el canal.