Polémica por un video viral de una marplatense que se parece a Nahir Galarza

En apenas un día, una publicación en Twitter ya cosechó más de 1.6 millones de reproducciones. Es un video, filmado en Mar del Plata, en el que un grupo de jóvenes se cruza con su auto a una chica marplatense que tiene un parecido físico notable con Nahir Galarza, condenada a perpetua por el asesinato de su novio, Fernando Pastorizzo. El tuit se viralizó enseguida y generó muchos comentarios en tono de broma, lo mismo que ocurre con los chicos que grabaron la escena e hicieron chistes con el parecido de la joven, algo que también generó polémica.

“¿Cómo que Nahir Galarza anda libre, Quee?”, escribió el usuario en el tuit, acompañado por un video de apenas 20 segundos en el que se observa cómo un grupo de chicos llaman a una joven que se acerca a su coche y se asoma por la ventanilla del conductor mientras la graban, situación que no la molesta, ni siquiera cuando le cuentan el motivo por el que la están filmando.

“Saludá a la cámara. ¡Se me metió Nahir Galarza en el auto!”, dice a los gritos en tono de broma el conductor, mientras el resto de sus acompañantes le festeja la broma. Y le dice a la chica: “No me mates, por favor”.

La joven solo atinó a reírse ante la situación y se dio cuenta de que la estaban filmando con el celular, pero no se enojó. “Qué vergüenza, chicos”, les dice con una sonrisa, y el conductor del auto insiste con el repudiable chiste: “No me mates”. La chica le contestó siempre con buen humor: “No, tranqui, tranqui”.

Luego uno de los chicos que va en el auto, en el asiento del acompañante, le pregunta, siempre sobre el mismo tema, su notable parecido con Nahir Galaeza: “¿Te suelen tirar la de ‘matame, por favor’?”. Y la joven respondió: “No, no. Menos mal, igual”.

La joven marplatense que es protagonista del video prefiere que no se dé a conocer su nombre, sabe que la vinculan a Nahir por "un simple parecido físico”, pero no le gusta hablar del tema porque entiende que "es una cuestión muy delicada”. “Si me mencionan, que sea únicamente por mi parecido físico”, dijo.

El video generó comentarios críticos ya que en todo momento los chicos que lo graban se toman el tema en broma, hacen chistes sobre un crimen y sobre la joven condenada, algo que también hicieron muchos de los que comentaron el video. Otros, en cambio, señalaron lo negativo de la actitud de los jóvenes, por tratarse de un caso que conmocionó al país, en el que murió Fernando Pastorizzo (el 29 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú), y por el que fue condenada Nahir Galarza, su novia, que cumple una perpetua desde julio de 2018 por considerar que “ha quedado destruida la hipótesis de la defensa de que los disparos se produjeron de manera involuntaria”. Ese fallo fue confirmado en julio de 2019 por la Sala II de la Cámara de Concordia.