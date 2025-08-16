Impactante video: un tren se llevó puesto a un taxi que cruzó con la barrera baja

Un accidente sorprendió al barrio porteño de Flores esta madrugada luego de que una formación del tren Sarmiento embistiera a un taxi en el cruce de las calles Nazca y Bacacay. Más tarde se conocieron las imágenes de una cámara de seguridad que muestran la secuencia del choque y la huida del conductor y su pasajero.

El taxista se escapó del lugar y es intensamente buscado por la Policía de la Ciudad. El incidente se produjo poco antes de las 6:00, cuando el Fiat Cronos intentó cruzar las vías del ferrocarril a pesar de que las barreras se encontraban bajas.

El tren que circulaba en dirección a Moreno chocó de lleno con el taxi y, según un testigo, “lo embistió y los ocupantes se dieron a la fuga”. La fuerza del impacto destrozó la trompa del auto, que terminó incrustado sobre una de las barreras de contención del paso a nivel. Una formación que venía en sentido contrario alertó lo que había ocurrido y frenó unos metros antes.

El pasajero, según el testimonio del mismo testigo, tomó otro taxi a pocos metros del lugar y se marchó. Por su parte, el conductor escapó a pie por la vía, luego de haber dicho que “iba a buscar los papeles del auto”, según relataron en la zona.

El hombre que presenció el hecho dijo que las barreras estaban bajas y que el empleado encargado de señalizar el cruce tocó el silbato para avisarles que no crucen, pero “el taxista se mandó igual”.

El taxi fue retirado de las vías por el Personal de Bomberos, que realizó los peritajes de rigor. A raíz del choque, el servicio ferroviario de la línea Sarmiento se vio interrumpido y, posteriormente, retomó el funcionamiento con servicio limitado.

Una vez finalizadas las pericias, cerca de las 9 de la mañana, la formación fue removida y se habilitó el tránsito sobre la avenida Nazca, con circulación hacia ambos sentidos.