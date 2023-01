Piden donaciones para la mujer que fue torturada por la pareja: "Se quedó prácticamente sin ropa"

La hermana de la mujer que fue secuestrada y torturada por su pareja en una casa del barrio Malvinas Argentinas pidió ayuda de los vecinos de Mar del Plata para conseguirle ropa después de la traumática experiencia de violencia que vivió en el último tiempo.

"Ella no tiene nade de nada. Le quemaron todo. Y quedó tan flaca que no le queda mi ropa. Necesito vestirla con algo al menos para poder sacarla a tribunales y otros lugares", explicó Sonia, la hermana de M., que padece un retraso madurativo.

En declaraciones a 0223, la familiar también dijo que la víctima de 42 años también necesita calzado. "Hoy está andando en ojotas. Yo no tengo nada para darle porque soy más grandota", comentó.

"Cualquier ayuda me viene bien. Hoy lo más importante es que mi hermana vuelva a ser la que era antes. La veo muy decaída y me preocupa. Ella no quedó bien psicológicamente. Solo quiere dormir, y si antes habla mal, ahora habla peor después de todos los dientes que perdió en las torturas", lamentó.

En este marco, Sonia adelantó que prepara una movilización para este sábado a las 18, en Luro y 14 de Julio, para insistir con el pedido de Justicia. "Mi hermana la sacó barata. Si yo la dejaba un minuto más en esa casa, el tipo me la mataba", sostuvo.

Cualquier persona interesada en colaborar con la situación de M., se puede comunicar al teléfono: 2233 39-8103

El caso

Efectivos de la comisaría sexta aprehendieron el jueves por la noche al violento, después de haber retenido a su pareja en la casa de barrio Malvinas Argentinas. Allí, durante tres días consecutivos, la mantuvo amarrada con cables en el baño donde la "picaneaba" hasta dejarla inconsciente y la golpeaba con un palo de amasar y un casco de moto.

La hermana de la víctima, sin embargo, aseguró que las torturas eran una constante desde el inicio de la relación, que databa de seis meses. Cuando la levantaba del cuello, le salía la sangre por la boca y esa sangre se la desparramaba por la cara y le decía ‘tenés que morir, puta, tenés que morir’. Yo no sé cómo hizo, pero mi hermana vivió seis meses de calvario, miedo y de no poder salir. Fue una tortura día tras días”, relató Sonia.

“El retraso madurativo no es fuerte pero lo tiene y por eso ella no se da cuenta de algunas cosas y no sabe bien lo que es el temor. A lo último me dijo que ya se estaba entregando a la muerte. No lo soportaba. En un momento me dice que le dijo ‘matame, matame que ya no aguanto más””, aseguró la hermana, en declaraciones a este medio.

Producto de la violencia que sufrió, la mujer se quedó sin varias piezas dentales, sufrió una importante pérdida de peso y, según Sonia, también presenta cortes, lesiones en la cabeza y hasta “golpes vaginales”.