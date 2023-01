Piden reforzar la conectividad aérea para facilitar la llegada de turistas extranjeros a Mar del Plata y el país

El director general de Promoción Turística de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Gutiérrez, pidió enfáticamente reforzar la conectividad aérea internacional para que puedan llegar más turistas extranjeros a cada uno de los destinos de la Argentina. Además, aseguró que Mar del Plata "es el lugar por excelencia a nivel nacional para vacacionar" en esta temporada de verano.

En el marco de una acción de promoción cruzada, el Gobierno que conduce Horacio Rodríguez Larreta mostró sus principales atractivos turísticos los fines de semana de enero en la playa del Torreón del Monje, una de las más emblemáticas de Mar del Plata.

"BA más cerca Playa" permitió a locales y visitantes conocer la oferta turística de una ciudad capital que puso en valor y volvió turístico cada uno de sus rincones, transitables a pie o en bicicleta. En el espacio también se podían encontrar juegos en los que el público podía acceder a premios e información turística de los programas “Turismo en Barrios” y “Escapadas”, entre otros.

Los entes de Turismo de Buenos Aires y Mar del Plata desarrollan acciones de promoción en conjunto. Foto: Ente de Turismo de Buenos Aires.

Aún en tiempos donde intenta reponerse a la crisis que desató la pandemia de coronavirus, a lo largo del 2022 la Ciudad recibió casi siete millones de turistas nacionales e internacionales, pero Gutiérrez advirtió que si no se refuerza la conectividad aérea la recuperación no se consolidará.

Gutiérrez, quien integra el Ente de Turismo a cargo de Lucas Delfino, señaló que Mar del Plata es el destino ideal para promocionar la Ciudad de Buenos Aires por la gran cantidad de personas provenientes de diferentes puntos del país que confluyen en el mismo espacio. "La tendencia es que el 30% es de la provincia de Buenos Aires y el 70% restante es del resto de Argentina", indicó.

Además, el director general de Promoción Turística de la Ciudad de Buenos Aires respaldó las gestiones que lleva a cabo el titular del Ente Municipal de Turismo (Emtur), Bernardo Martín, y acompañó el pedido de los prestadores de "internacionalizar" la marca.

-¿Por qué eligen Mar del Plata para promocionar Buenos Aires en pleno verano?

-Nosotros durante los últimos tres veranos elegimos a Mar del Plata por un principal objetivo que tenemos: posicionar a Buenos Aires como destino disfrutable a nivel federal. Este verano nos sigue demostrando y confirmando que Mar del Plata es el destino por excelencia a nivel nacional para vacacionar. Es el lugar que más convocatoria tiene. Hay un 70% de turistas del interior del país y un 30% de la Provincia de Buenos Aires. Claramente es el lugar donde tengo que estar.

-El año pasado recibieron casi siete millones de turistas. ¿Cómo está la actividad? ¿Se terminó de recuperar?

-En 2022 recorrimos toda la Argentina, los 24 destinos. Las cifras que teníamos previstas para enero de 2022 fueron superadas con 5,4 millones de turistas nacionales. Recorrer el país, hacer alianzas con los destinos, hablar con el público final, hablarle a líderes de opinión nos permitió alcanzar esa cantidad de turistas en el último año.

Pero todavía nos faltan recuperar los turistas internacionales. El año pasado recibimos 1,5 millones y en 2019 habían sido 3 millones. Eso es porque tenemos una conectividad aérea internacional que no está arribando a la Argentina, que no arriba a Buenos Aires. También tenemos un país más pobre. Hay una situación económica que no hace que toda la gente pueda disfrutar.

Diego Gutiérrez respaldó la gestión de Bernardo Martín en el Emtur. Foto: Ente de Turismo de Buenos Aires.

-La Ciudad de Buenos Aires se reconvirtió en el último tiempo en términos turísticos. ¿Cuáles son los nuevos atractivos que ofrece?

-Estamos convencidos que los turistas vinieron a disfrutar de Buenos Aires por el llamador cultural, llámese Coldplay, recitales y teatros, hasta la gastronomía. Hoy la Ciudad es para todos los bolsillos. Es la gran reconversión que tuvo. Un destino que era considerado sofisticado o caro lo podés disfrutar a costos muy económicos. Eso también habla de la versatilidad que tuvo la ciudad.

Nosotros descubrimos y pusimos en valor a toda la Ciudad de Buenos Aires. Y hoy todos los barrios son turísticos. Podés recorrer toda la ciudad que esta interconectada con ciclovías. Logramos posicionar distritos como Chacarita, Villa Crespo, Villa Devoto, que antes de la pandemia no eran considerados turísticos y hoy son todo lo que está bien a la hora de hablar de turismo. Palermo y Puerto Madero siguen siendo emblemáticos,, pero hoy si querés buscar un turismo vanguardista agarrás la bici y recorrés todos estos barrios. Tenemos una Ciudad completamente preparada para el turismo.

-¿Cómo encontraste a Mar del Plata?

-Nosotros tenemos una afinidad en la gestión muy cercana. Venimos trabajando hace tres años en un fortalecimiento y promoción conjunta. Es un destino muy estratégico para la Ciudad. La veo maravillosa, la veo segura, limpia, llena de gente. Está repleta por todos lados. Hay una muy buena gestión. Aplaudo la gestión que lleva adelante el Emtur porque pone en valor el turismo y está haciendo alianzas internacionales.

-Uno de los principales reclamos de los operadores es "internacionalizar" la marca. ¿Qué crees que le falta para lograrlo?

-Hoy el Emtur a cargo de Bernardo Martín tiene el objetivo de posicionarla a nivel internacional. Falta que lleguen los turistas. Es una ciudad que tiene gastronomía, teatros, cultura, paisajes, clima. Tiene todo para ser un destino elegido a nivel internacional. Ahora, ese posicionamiento no se da de un día para el otro. Si no tenés conectividad aérea que te traiga turistas de un destino internacional es difícil. Si tenés que pasar por Buenos Aires y tomarte un micro o un avión es muy difícil. Mar del Plata necesita de una mejor conectividad como la necesita Mendoza, Corrientes o Jujuy.

-Matías Lammens dijo que el Previaje es una herramienta que debería continuar para impulsar el turismo independientemente del partido que gobierne. ¿Coincidís?

-Soy de los que piensan que las herramientas que son buenas deben continuar más allá de la gestión que esté de turno. Cuando entra un gobierno se destroza lo existente y se empieza de nuevo. Venimos así hace 80 años. Si el Previaje generó un fortalecimiento, para mí debe continuar. Debemos pensar cuándo es el momento más adecuado para que el Previaje funcione y entiendo que están trabajando en eso. Yo quiero que lo que se hizo bien se pueda mantener. Pero no lo voy a determinar yo, lo va a determinar el sector privado. Tenemos que simplificarle la vida a los turistas. Que haya más empleo y valores más competitivos. Sino cada vez van a ser menos los que puedan disfrutar.