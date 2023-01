Avanza proyecto para recrear el cementerio de Darwin: “A nuestros compañeros no los enterramos, los sembramos”

La Comisión de Obras aprobó el proyecto presentado por la Fundación No Me Olvides para construir en el sur de Mar del Plata un memorial que emule el diseño del Cementerio de Darwin de las Islas Malvinas. “Este es un proyecto donde a la muerte la transformamos en vida, a nuestros compañeros no los enterramos, los sembranos”, resaltó Julio Aro.

El referente de la institución expuso este martes en el Concejo Deliberante los principales aspectos de la iniciativa presentada en octubre de 2022 por la Fundación que tuvo un rol central en el proceso de identificación de los restos de excombatientes enterrados en Darwin. “Este proyecto dejó de ser de la Fundación y de las instituciones de veteranos de Malvinas, para ser hoy parte de todos los colegios públicos y privados de la ciudad, de los 33 jardines municipales”, destacó Aro, en referencia al rol que tendrán estudiantes marplatenses en el cuidado y mantenimiento del espacio.

Según la propuesta, el espacio estará ubicado a la altura del Barrio Costa Azul, en la zona delimitada por la Ruta Provincial 11, la Cantera Central entre colectora y Ruta 11, y entre la proyección de las calles 479 y 481. En la recreación, en lugar de cruces habrá una planta por cada uno de los caídos en el conflicto bélico de 1982 y que sus restos descansan en las Islas Malvinas. La intención es respetar la diagramación del Cementerio de Darwin, con un planta o árbol de mayor tamaño en lugar de la caracteristica cruz del lugar.

“Malvinas no es solamente el 2 de abril, es todos los días del año. Nosotros cuando nos levantamos nos acordamos de Malvinas. El honor y el valor no se olvidan. La frutillita de postre que nos falta es dejarle a nuestros hijos y nietos este valor del amor, de transformar el odio en amor”, expuso Aro, quien remarcó la intención que el memorial sea una realidad en un corto plazo, para que los padres y madres de los caídos puedan verlo. “Son muy grandes (de edad) y se nos están yendo. Necesitamos que esto lo vean plasmados, sus hijos van a pasar a ser inmortales”, explicó.

El diseño de Darwin podría ser replicado en Mar del Plata, con árboles en lugar de cruces.

El proyecto fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Legislación, aunque el interbloque oficialista de Juntos se abstuvo argumentando la necesidad de contar con nuevos informes técnicos, si bien expresaron su apoyo en general a la propuesta. En concreto, se pedirán informes a la Comisión Municipal de Monumentos y Esculturas y a la Unidad de Gestión Paseo Costanero Sur.

En la previa, se conocieron reportes de la Delegación Puerto y de la Secretaría de Obras, donde se había recomendado solicitar dichos informes. Allí, el secretario de Obras, Jorge González.puntualizó que su área será la encargada de la construcción del memorial: “será una intervención paisajística de alto valor testimonial”, destacó.