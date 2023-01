"Sos hermoso vos": el piropo de Julieta a Marcos que hizo explotar a los seguidores de Gran Hermano

Los seguidores de Gran Hermano hicieron tendencia este miércoles por la tarde el #marculi, la manera en la que en las redes sociales sueñan y hablan del posible romance dentro de la casa de Marcos y Julieta. Y no era para menos, porque en la transmisión en vivo de la casa se escuchó claramente una frase de la modelo que anticipaba el inicio del amor.

"Sos hermoso vos" fue tendencia rápidamente cuando el piropo frontal y sin vueltas salió de la boca de Julieta mientras estaba en la cocina con Marcos. Al escucharla, el participante que muchos ven como gran favorito la encara y le pregunta qué le había dicho. Fue entonces que lo que parecía una declaración de amor sin vuelta atrás se convirtió en un mal entendido o en un error del subconsciente de Juli.

"Sos el mozo vos", le dice Julieta para aclararle la frase que se escuchó primero claramente con la letra r, tal como entendió Marcos, quien le pidió que le reitere lo que le había dicho antes de encargarle que le lleve a Maxi el licuado que ella había preparado. "¿Antes qué me dijiste?", le pregunta, tras unos segundos de dudas que parecieron una eternidad. "Que sos el mozo, así se lo llevás", le dice ella. Marcos se enoja con la nueva respuesta que lo desilusiona y le dice a Julieta: "Po qué no se lo llevás vos, encima que te ayudé a no tirar tu licuado".

La frase tenía sentido, ya que le estaba pidiendo que le llevara los licuados a otros compañeros, pero ya miles de fanáticos habían empezado a festejar el romance en Twitter. Hubo cientos de mensajes asegurando que Julieta le dijo "sos hermoso vos", y hasta repeticiones del video en cámara lenta para escuchar lo que todos oyeron. La letra r que podia cambiar la historia de los dos participantes y de Gran Hermano 2022.

Hubo memes, lamentos, algunos que nunca escuchan la palabra hermoso pero en especial muchos mensajes anticipando lo que ocurrirá en cuestión de días, cuando Julieta se deje ganar por su inconsciente y le diga a Marcos lo que piensa de él.