El desagradable sorteo de Cinthia Fernández para renovar sus cinco baños

Los famosos que suman millones de seguidores en sus cuentas de Instagram suelen hacer sorteos, muchos de ellos productos de canjes o publicidades que cobran para promocionar productos de todo tipo. Pero el sorteo que anunció Cinthia Fernández superó cualquier límite y le sumó muchas críticas.

La mediática panelista de "Nosotros a la mañana" contó que luego de comenzar las refacciones de su casa en un barrio cerrado de Escobar y acondicionar sus cinco baños, realizará un concurso para regalarle a sus seguidores los inodoros y el resto de los artefactos que serán renovados.

A pesar de que parece un buen gesto, no solo la criticaron por sortear los inodoros usados, sino que la propia Cinthia comentó que estos aparatos, por el uso,tienen manchas de sarro visibles, debido al problema de agua que tiene la zona. “¿Ven esas manchas? No es suciedad, eso es mancha de sarro. Todos los inodoros están así. No somos sucios, es el sarro que me destruye absolutamente toda la casa”, comentó la bailarina y excandidata a diputada.

Según detalló, la alta “toxicidad” de las aguas en la localidad que “destruyó” canillas, sistemas de drenaje y, por supuesto, los cinco inodoros y cinco bachas, aunque la mediática asegura que están completamente funcionales: "Tienen años de uso, pero funcionan bien".

La panelista dijo que en principio pensaba donarlos, pero los terminará sorteándolos entre aquellos seguidores lo necesiten. Cinthia Fernández comentó que para participar los interesados deberán responder en la cajita de comentarios que dejó en sus historias por qué quieren ganarse los inodoros usados. Aunque aclaró que ella no se hará cargo del traslado del artefacto de baño. Quien resulte ganador deberá cubrir el flete hasta Escobar para llevárselos.