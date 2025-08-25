Suman prefectos para operativos de seguridad en la ciudad: qué barrios van a reforzar

Nación destinó 93 prefectos para reforzar la presencia de Prefectura en los barrios de Mar del Plata

La magister Alejandra Susana Monteoliva, secretaria de Seguridad de la Nación visitó las instalaciones de Prefectura de Mar del Plata donde dialogó con las autoridades del Operativo Seguridad Mar del Plata, que recibió un refuerzo de 93 efectivos para realizar tareas en diferentes barrios de la ciudad.

Según pudo saber 0223, la funcionaria estuvo en su recorrida acompañada por el Director de Fiscalización y Despliegue Territorial, Gustavo Jara y fue recibida por el Jefe de la dependencia, Prefecto Mayor José Cristian Abel Vigano.

Autoridades del Operativo Seguridad Mar del Plata le brindaron a Monteoliva precisiones del refuerzo de 93 efectivos que recibieron la semana pasada, lo que elevó a 302 el número total del personal que, además de los procedimientos que se realizan en los barrios Centenario, Libertad y San Martín, se desplegarán en puntos céntricos y otros sitios aleatorios acorde al mapa de calor del delito de Mar del Plata, con el objetivo de cumplimentar el Plan 90/10.

También desde Prefectura Mar del Plata, dependencia que Monteoliva destacó por su nivel de operatividad, como uno de los más altos del país, se adelantaron los trabajos que se realizan y planifican de cara a la temporada estival, momento del año en el que aumenta notablemente la actividad.

Además se detallaron las labores que desarrollan las Secciones Canes, Inspección de buques, Sumarios, Tráfico Marítimo y Grupos Antidisturbios, sanidad, salud mental y Bienestar del personal, entre otras especialidades.

Por otra parte, la funcionaria mantuvo un encuentro con personal superior y subalterno de esta Prefectura, como así también con referentes de la Estación Aérea Mar del Plata (EAMP) y del OSMP, con quienes dialogó acerca de las diversas tareas que realizan a diario.

Por último, la Secretaria de Seguridad Nacional se comprometió a continuar con estas visitas que generan mesas de trabajo para fomentar la colaboración y el intercambio de ideas para desarrollar la toma de decisiones eficaces basadas en la información y el trabajo en conjunto.