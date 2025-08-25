Video: un perro se cayó por el acantilado y los bomberos lograron rescatarlo con vida

El animal se precipitó más de diez metros y lograron salvarlo este domingo por la noche.

El rescate de un perro que se había caído en un acantilado impulsó el trabajo de los bomberos para lograr salvarle la vida este domingo por la noche, algo que consiguieron después de una intensa tarea.

Todo comenzó por la tarde, cuando se dio aviso al cuartel de Bomberos de San Patricio de la caída de un perrito sin dueño en la zona de los acantilados, por lo que fueron al lugar junto con personal de la Superintendencia de Seguridad Siniestral y de la Dirección de Riesgos Especiales.

Allí, a la altura de calle 497, divisaron al animal, que se había caído desde una altura importante (más de diez metros), y generaron un operativo para poder descender por el acantilado con sistema gemelo que duró un par de horas y con el que consiguieron rescatar al perro sano y salvo.

Una vez que revisaron al animal y constataron que se encontraba en buen estado de salud, pese a la caída, lo dejaron a cargo de la Sociedad Protectora de Animales.