Gallardo y un nuevo no: el "Muñeco" rechazó al Sevilla

Marcelo Gallardo recibió hoy la oferta de la cúpula dirigencial de Sevilla, de España, para hacerse cargo del primer equipo tras el despido del entrenador José Luis Mendilibar, pero no hubo acuerdo económico, ni en el armado del plantel ni en el proyecto futbolísticos, y por todo ello las tratativas de desvanecieron.



El "Muñeco" Gallardo fue el primer director técnico al que los dirigentes sevillanos fueron a buscar, pero según publicó hoy el Diario de Sevilla, "pidió un dineral y un proyecto de tres años, por lo que fue descartado de inmediato".



La semana pasada, después del alejamiento de Fernando Gago de Racing Club, el técnico ex River Plate, de 47 años, también recibió un ofrecimiento de la directiva encabezada por Víctor Blanco, pero su respuesta fue negativa.



De haber aceptado el ofrecimiento de Sevilla, Gallardo se hubiese encontrado en el plantel campeón de la Europa League con cuatro argentinos, dos ex River Plate como Lucas Ocampos y Erik Lamela, junto al campeón del mundo Marcos Acuña y el ex San Lorenzo, Federico Gattoni.