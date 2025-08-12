Vélez igualó en Brasil y definirá la serie la semana que viene en Liniers

El equipo de Guillermo Barros Schelotto tuvo algunas chances para quedarse con el triunfo pero no lo consiguió y deberá definir la serie en el José Amalfitani.

Vélez igualó por 0 a 0 con Fortaleza en el estadio Arena Castelão por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 y deberá definir el pase a la próxima ronda dentro de una semana en Liniers.

El elenco de Guillermo Barros Schelotto no estuvo fino en el juego, ya que tuvo pocas ideas y nulas ocasiones de gol, pero sacó un empate positivo para encarar la vuelta como local el próximo martes 19 de agosto en Argentina.

El elenco argentino inició mejor en la primera etapa, con bastante juego en campo del conjunto brasilero pero muy discreto a la hora de romper el fondo y generar peligro, aunque si tuvo algunos intentos en los que intervino muy bien el arquero que habitualmente es suplente, Helton Leite, para los locales.

No obstante, se fue quedando en los minutos siguientes y el mediocampo de Fortaleza ganó terreno y ganó la pelota para meterse más en zona de la visita y así desordenar a Vélez, pero los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto estuvieron bien en defensa y frenaron cada intento.

Para el complemento, los dirigidos por Renato Paiva fueron amplios dominadores pero una innecesaria expulsión de Matheus Rossetto, quien había ingresado durante el segundo tiempo, debido a las constantes infracciones dejó al elenco brasilero con diez futbolistas en los últimos minutos del partido.

Fortaleza no perdió en los cuatro partidos que disputó como local ante rivales argentinos en series eliminatorias de torneos CONMEBOL, con dos victorias (ambas por Sudamericana) y dos empates (Libertadores).

Además, esta fue la primera vez que uno de estos duelos finalizó sin goles, ya que en ninguno de los anteriores hubo una valla invicta para cualquiera de los dos lados.

El equipo argentino buscará la clasificación a los cuartos de final el próximo martes en condición de local pero además en el medio tendrá que jugar el sábado frente a Independiente también en el Amalfitani.