A un paso de marcharse de River: los dos jugadores que dejarán el equipo de Gallardo

El Millonario acelera su depuración en pleno torneo y dos de los jugadores que actualmente no tienen lugar en el equipo se marcharán al exterior.

River Plate atraviesa días de intenso movimiento en el mercado de pases, con salidas confirmadas y otras en puerta. Santiago Simón, mediocampista surgido de la cantera, ya fue transferido al Toluca de México, mientras que Matías Rojas está muy cerca de emigrar a la Major League Soccer. Ambas partidas se enmarcan en el plan de Marcelo Gallardo para ajustar el plantel de cara a la recta final de la temporada.

Simón, de 23 años, fue vendido al Toluca por 3,5 millones de dólares por el 50% de su pase, con una cláusula que podría sumar otro porcentaje si cumple determinados objetivos. Debutó en noviembre de 2020 y disputó 146 partidos con la camiseta de River, anotando 6 goles, brindando 16 asistencias y conquistando 5 títulos. Su mejor momento se vio en la Liga Profesional 2021, cuando Gallardo lo definió como “un jugador que no pierde pelotas y se complementa con todos”. Sin embargo, su rendimiento cayó en los últimos años, incluso tras ser probado como lateral derecho, y quedó marginado del plantel tras el Mundial de Clubes.

Por su parte, Matías Rojas, que llegó a comienzos de 2025 como agente libre desde Inter Miami, tuvo un paso breve y poco feliz por Núñez. Disputó apenas 8 partidos, acumuló 148 minutos y convirtió un gol, pero las lesiones musculares constantes limitaron su continuidad. Gallardo lo apartó del grupo a mediados de año y ahora Portland Timbers avanza para sumarlo, con una salida que se concretaría mediante la rescisión de mutuo acuerdo, dejando una compensación económica para River.

Este proceso de depuración en el plantel también incluye otras bajas recientes, como la de Gonzalo Tapia y jugadores que habían perdido lugar en la consideración del cuerpo técnico. La estrategia en Núñez es clara: mantener una base sólida con futbolistas de jerarquía y liberar espacio para incorporar refuerzos que se adapten a la idea de Gallardo.

Con el mercado aún abierto, en River saben que cada movimiento será clave para encarar el tramo final de la temporada con un plantel competitivo y enfocado. Los hinchas esperan que, junto a las salidas, lleguen incorporaciones que potencien al equipo en la lucha por la Liga y la Copa Libertadores.