Alexis Mac Allister: "Nos vamos con un poco de bronca porque podríamos haber hecho algún gol más"

Alexis Mac Allister fue de lo más destacado de Argentina desde su posición de volante central, tal como lo viene haciendo en el Liverpool inglés, y tras la victoria sobre Paraguay por 1 a 0 en el Mas Monumental reconoció un dejo de "bronca, porque se podría haber ganado por algún gol más".



"Todos los rivales son difíciles y Paraguay lo es, pero siempre salimos a la cancha para hacer lo nuestro. No sabía que ese gol de Nicolás Otamendi era de una jugada preparada", confesó Mac Allister , sobre el único tanto argentino tras una acción de tiro de esquina.



"Me siento muy cómodo como volante central porque es una posición que me gusta mucho. Pero nos vamos con un poco de bronca por no haber hecho algún gol más. Pero por contrapartida estamos contentos de que Lionel Messi haya podido jugar un rato en el segundo tiempo", confió.



Su compañero en esa media cancha que sale de memoria con Enzo Fernández como tercer integrante, el dinámico Rodrigo De Paul se mostró "orgulloso porque el equipo está en un nivel muy bueno, ya que a todo lo que tenía le sumó en los últimos tiempos jerarquía y experiencia. Y eso hace que nos vean como lo que somos, un grupo que siempre quiere ir por más. Porque este plantel tiene esa mentalidad".



"Por eso es bueno que alguien de la experiencia del chileno Marcelo Díaz (ex Racing Club y la selección de su país) haya ponderado nuestro juego y nuestra actitud, sobre todo después de salir campeones del mundo. Y también fue bueno que hoy hayamos marcado de pelota parada, porque es otra arma ofensiva más y ojalá sigan llegando goles por esa vía. Y para mi es un placer darme vuelta y mirarlo a Messi, o que además (Emiliano) "Dibu" Martínez haya alcanzado el récord de imbatibilidad en el arco del seleccionado", completó un De Paul visiblemente satisfecho.