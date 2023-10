Massa cierra la campaña con eje en las propuestas y el llamado a la unidad nacional

El candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, cursará la última semana de campaña con tres actos de cierre en diferentes días, donde los ejes serán el llamado a "un Gobierno de unidad nacional con mirada federal" y la presentación de propuestas para "salir de la crisis con más trabajo, producción y desarrollo", junto a un plan de seguridad.



Rumbo a los comicios generales del próximo domingo 22, con solo cinco días de campaña hasta que comience a regir la veda electoral -el viernes 20 a partir de las 8-, Massa arrancará la cuenta regresiva con una participación en el programa de televisión de Mirtha Legrand, por Canal 13.

Junto a su esposa y titular de Aysa, Malena Galmarini, y la actriz y conductora Moria Casán, en pareja con Fernando "Pato" Galmarini, Massa estará este domingo a las 20.30 en 'La Noche de Mirtha', según confirmó la producción del programa en el que la semana pasada estuvo de invitado el candidato de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei, mientras que hoy por la noche lo hará la postulante de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich.



En paralelo a las compromisos del propio candidato, desde el equipo de campaña de UxP diseñaron el último tramo de la estrategia con un agregado especial que será mostrar a Massa como "un candidato que se baja del escenario y va al mano a mano con la gente, porque la puede mirar a los ojos, conoce el sufrimiento y le importa".

"Massa es la esperanza de una Argentina de posibilidades para todos", será la idea que se refuerce en esta última semana desde el territorio y también en las redes, según adelantaron a Télam desde el búnker 'Massa Presidente'.

Recta final de cara a los comicios generales del 22 de octubre. Foto: Prensa ministerio de economía.

En su doble rol de candidato y ministro de Economía, el postulante de UxP seguirá mostrándose como "un funcionario de acción, que toma medidas con responsabilidad y en búsqueda de la estabilidad".



Al igual que hizo esta semana, el ministro, según adelantaron en su entorno, "va a continuar monitoreando de cerca los operativos que permitieron avanzar judicialmente contra las bandas que especulaban con el dólar ilegal y lo hicieron subir luego del debate".

A esa imagen de "funcionario trabajador" se le agrega el perfil que el candidato del peronismo buscó proyectar en los dos debates presidenciales, en los que evitó recurrir a las chicanas ni tampoco enfrentó a Milei por ser el postulante que más votos obtuvo en las PASO.



Por el contrario, la decisión de Massa -conversada con sus asesores- fue "rivalizar" con el candidato de ultraderecha a partir de la reflexión sobre cuáles serían las consecuencias para el país de las medidas que propone Milei; en ese sentido, el titular de Economía buscó "exponer cómo sería el país" si se aplicaran las propuestas del economista libertario.



Sin dudas, el objetivo de UxP sigue siendo el mismo desde que inició la campaña antes de las PASO: llegar al balotaje y polarizar con Milei en las cuatro semanas que separarán la elección del 22 de octubre del hipotético balotaje del 19 de noviembre.

En el equipo de Massa aseguran que ese objetivo estaría cerca de cumplirse, según datos que vienen siguiendo en los sondeos: en el tránsito para lograrlo valoran que el candidato de UxP se muestra "sereno, con capacidad de trabajo y con la autoridad para realizar cambios".



Al mostrarse como el antagonista del economista ultraliberal, Massa plantea la necesidad de consolidar un "Estado eficiente" pero con un plus ante las nuevas demandas de la sociedad: "Cortar privilegios en favor de los argentinos que sufren".

Además, el titular del Frente Renovador ya anticipó que "más de la mitad del Gabinete de Alberto Fernández no sigue con él", y enfatizó en varias oportunidades: "Tengo el coraje y la decisión para sacar a quien no funcione y cambiar lo que haya que cambiar".



Esa interpretación, de que se hizo cargo de la cartera de Economía en un momento complejo pero que éste no es su Gobierno", fue reafirmada en el último spot de UxP, cuyo título e idea fuerza son "Tenemos Presidente".

En el final del aviso aparece la figura de Massa en una TV familiar ubicada en la habitación de una pareja adulta y en la pantalla se ve al candidato plantear: "Desde el 10 de diciembre, el Presidente soy yo. Entonces, el desarrollo de la política exterior, de la política económica, de la política de seguridad, lo defino yo. Y los cambios que tenga que hacer, los voy a hacer".



En ese instante, el spot finaliza con la gente común que seguía el discurso de Massa en la TV haciendo un comentario por lo bajo, como si cada uno de ellos sacara la misma conclusión: "Tenemos Presidente".

Con esa misma impronta y el reiterado llamado a la unidad nacional para "convocar a los mejores de cada espacio", el candidato peronista participará de los actos de cierre en la provincia de Buenos Aires y en la CABA mientras que a nivel nacional el final de la campaña será en una provincia - aún no se definió cuál- junto a gobernadores, gremialistas y trabajadores.



El próximo martes 17 de octubre, cuando el peronismo conmemora su día de la Lealtad, por la fecha en que se realizó la concentración que en el año 1945 colmó la Plaza de Mayo en reclamo de la liberación del entonces coronel Juan Perón, Massa encabezará junto al gobernador Axel Kicillof el cierre bonaerense en la cancha del club Arsenal de Sarandí, en el partido de Avellaneda.

Al día siguiente, Massa participará del acto con que terminará su campaña el postulante de UxP (Unión por la Ciudad) a la jefatura de Gobierno, Leandro Santoro: será en el Luna Park.



En tanto, el cierre de campaña a nivel nacional tendrá lugar el jueves 19 en una fábrica de una provincia a definir, con la presencia de trabajadores para reforzar la idea de que Massa puede reconstruir "la esperanza en los argentinos".



En su reciente visita a San Juan, que concretó tras postergarla para ponerse al frente del operativo contra las 'cuevas financieras' que especulan con el valor del dólar ilegal, Massa sostuvo: "Mi responsabilidad es construir esperanza en los argentinos. Construir esperanza en los jóvenes para que no terminen pagando la universidad. Construir esperanza en las mamás para que no terminen teniendo que ver a sus hijos yendo con un revólver en la mochila al colegio. Construir esperanza en los trabajadores, para que sigan sin pagar Ganancias y continúe la devolución del IVA".

En sus próximos discursos, según adelantaron desde el comando de campaña, el exintendente de Tigre insistirá con presentar el programa de Seguridad que ya implementó en el distrito del norte del conurbano y además profundizará sobre el anuncio que hizo en el último debate presidencial, el que tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la UBA.



Hablará, así, de su propuesta de crear una agencia federal de seguridad al estilo del FBI estadounidense para que se encargue de los delitos trasnacionales como el narcotráfico, la trata de personas y la corrupción.



Se trata de una nueva estructura que, según dijo en el debate, se conformará con "los mejores" efectivos de las cuatro fuerzas de seguridad federales y tendría su sede en la ciudad santafesina de Rosario.



Asimismo, en la agenda de Massa figura también una visita el próximo lunes a San Luis; el martes, varias recorridas por los municipios bonaerenses de Ezeiza y Avellaneda; mientras que el miércoles tiene programada una actividad con jóvenes.