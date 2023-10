"Rosas del Mar": un grupo de mujeres marplatenses que atravesó el cáncer de mama y hoy reman juntas

En Mar del Plata un grupo de mujeres conforma "Rosas del Mar", un colectivo que está integrado por quienes, de manera exclusiva, han enfrentado el cáncer de mama y que tiene como actividad principal el remo, pero no es la única. También encuentran en el deporte un lugar de socialización y bienestar emocional, y se dedican, en conjunto, a llevar a cabo prácticas de concientización para alertar a otras sobre la importancia de los controles periódicos.

En el marco del día internacional de lucha contra el cáncer de mama, que se celebra en todo el mundo el 19 de octubre de cada año, 0223 dialogó con Claudia Polinessi, una de las 33 integrantes que tiene actualmente "Rosas del Mar", pero el interés por estas actividades es palpable, y creciente: "Tenemos en la puerta de ingresantes a unas 15 mujeres más, justamente este mes de octubre, a través de toda la difusión que hemos tenido, que hemos salido a la calle, más que nunca, a concientizar y a que la gente se prevenga. Bueno, hemos sido más conocidas todavía, así que tenemos un montón de aspirantes nuevas", confiesa con algarabía la Claudia.

La integrante de "Rosas del Mar" asegura que, desde el espacio, "aparte de remar y disfrutar de los beneficios emocionales y físicos, también está el tema de la concientización. Trabajamos mucho en eso, recorremos salitas, comedores y vamos informando a las mujeres sobre la importancia de hacerse los controles, de hacerse los controles a tiempo, de hacerse los autoexámenes todos los meses, de tener la visita al médico anual y con todos los estudios correspondientes. Eso es fundamental".

El tabú que alguna vez rodeó al cáncer está siendo desterrado. Hablar de esta enfermedad ya no es un tema prohibido, sino una forma de desafiarla. Gran parte de este cambio es gracias a la creciente conciencia sobre la prevención. No esperar, no ocultar, sino actuar ante cualquier duda. Claudia Polinessi plantea la importancia de "que uno lo hable en su grupo de amigos, en su grupo familiar, en su grupo de trabajo. Hablar sobre si uno se controla o no se controla. ¿Hiciste los chequeos este año?".

Bote dragón: una práctica milenaria que en Argentina se practica hace menos de una década

La valentía y determinación de "Rosas del Mar" resplandece en cada remada. Han enfrentado el cáncer de mama y ahora han hallado en el bote dragón una aliada fundamental en su recuperación. Pero, ¿De qué se trata esta práctica?

Para los que no los conocen, un bote dragón tiene la cabeza de un dragón -de ahí su nombre- en la proa, se mueven a remo y además de quienes reman, hay un timonel que guía la dirección. No tienen vela, mide nueve metros de largo, tienen 116cm de ancho y pesan cerca de 150kg. Es una modalidad de piragüismo de origen chino, con más de 2000 años de antigüedad pero, en nuestro país se practica hace apenas 8 años.

No se trata únicamente de remar. Arriba del bote dragón entran 12 personas. Todas ellas funcionan como un engranaje. La sincronía es la clave para avanzar en este deporte acuático, que puede ser practicado por personas de cualquier edad y condición física.

En el caso de "Rosas del Mar" este bote chino, tripulado por doce mujeres emparejadas, impulsa un movimiento repetitivo que va más allá del deporte. La entrevistada, Claudia Polinessi, explicó con detalle la importancia del bote dragón en la recuperación: "El movimiento repetitivo de la palada es lo que genera el drenaje linfático natural. Después de las operaciones de cáncer de mama, es muy probable que nos hayan retirado los ganglios, entonces es ahí donde puede formarse el linfedema, que es la acumulación de líquidos justamente porque no drena naturalmente, entonces este deporte específicamente en bote dragón ayuda a eso, a drenar naturalmente el brazo y evitar el linfedema, en caso de ya tener linfedema lo mejora y lo alivia."

La actividad central de este grupo es precisamente el remo en bote dragón. En la Laguna de los Padres, en el Club Atlantis, se encuentran con el agua y con el apoyo fundamental de sus instructores, los profesores Román Palet, Víctor Gorostiaga y Graciela. Estos profesores de Educación Física no solo guían las sesiones, sino que también brindan el respaldo emocional necesario para enfrentar el agua con confianza.

Hoy practican el deporte unas 40 mil mujeres recuperadas de cáncer de mama en todo el mundo y existen más de 250 equipos en 32 países; la entidad que nuclea todos los equipos mundiales es la Comisión Internacional de Remadoras contra el Cáncer de mama (International Breast Cancer Paddlers Commission, IBCPC).