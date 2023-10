Día Internacional de lucha contra el Cáncer de Mama: la importancia de un diagnóstico temprano

El cáncer de mama es el más común en las mujeres y la principal causa de muerte por cáncer en mujeres. La mamografía anual y el diagnóstico temprano son importantes para aumentar las tasas de curación. Factores como el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo y una dieta rica en grasas aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Concientizar es crucial para reducir la mortalidad por esta enfermedad.

En diálogo con 0223, Camila Ramundo, especialista en ginecología y miembro de la sociedad argentina de mastología, asegura que "una de cada ocho mujeres que llega a los 80 años va a tener un cáncer de mama, que es el cáncer más frecuente en la mujer y es la principal causa de muerte por cáncer en la mujer".

En términos de prevención, es esencial comprender que existen factores de riesgo asociados al cáncer de mama, aunque no podemos evitarlos por completo. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es focalizarnos en el diagnóstico temprano, ya que esto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando se detecta en estadios iniciales, las tasas de curación alcanzan cifras asombrosas, oscilando entre el 80% y el 90%.

Es importante subrayar que la mamografía anual y la ecografía mamaria son herramientas cruciales en esta lucha. Estas pruebas nos permiten detectar anomalías de manera precoz, lo que a su vez facilita la implementación de tratamientos efectivos. "Para prevenir, la realidad es que hay factores de riesgo para el cáncer de mama, pero bueno, no es algo que podamos prevenir, lo que sí hacemos es enfocarnos en diagnosticarlo tempranamente, porque lo que podemos prevenir es la muerte por cáncer", subraya la especialista Ramundo.

No obstante, es vital comprender que la mamografía anual por sí sola no previene el desarrollo de cáncer de mama. Camila Ramundo, miembro de la Sociedad Argentina de Mastología, resalta que "en términos de prevención, obviamente evitar los factores que se le llaman de riesgo, que los tengas no quiere decir que vas a desarrollar un cáncer, pero bueno, son factores que te aumentan la probabilidad de tenerlo, como el fumar, la obesidad, el sedentarismo, las dietas ricas en grasas, todo eso son factores que le llamamos de riesgo, que son los factores de riesgos modificables". Asimismo, existen factores de riesgo no modificables, como la edad de la primera menstruación y el último parto tardíos, que también influyen en la probabilidad de desarrollar cáncer de mama.

Concientizar sobre esta temática cobra una relevancia inmensurable. "Cuando ya lo diagnosticamos en estadios más avanzados, ahí la tasa de mortalidad aumenta y las tasas de curación disminuyen. Entonces, haciendo una mamografía anual, sabemos que podemos disminuir la mortalidad por cáncer de mama. Si lo diagnosticamos tempranamente, lo tratamos y logramos la curación en la gran mayoría de los pacientes", señala Ramundo. Por ello, difundir la importancia del diagnóstico temprano y la realización de pruebas regulares como la mamografía es esencial para combatir esta enfermedad y aumentar las tasas de supervivencia a una enfermedad que, para las mujeres, resulta letal.