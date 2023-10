La escuela de entrenamiento de rap marplatense que llegó al mundo

Cuentan que las batallas de Freestyle nacieron, o se popularizaron, luego de la escena final de una película de Eminem. En ella, el protagonista gana la batalla con un rap de defensiva. “Es interesante la paradoja, es una típica película yanqui. Es bastante cuestionable porque Eminem, el blanco, se siente discriminado por los negros y se defiende desde el rap”, comienza diciendo Gastón Franchini, profesor y fundador de la Escuela de rap Infranich.

A partir de ahí, las batallas freestyle se popularizan en toda Latinoamérica.

En el inicio fue un canal de Youtube. Gastón lanza un primer video y la sorpresa fue al llegar al colegio donde daba clases. Los estudiantes se lanzaron sobre él pidiendo actividades y un taller de freestyle. Comenzó con la actividad y el segundo video tuvo diez mil visitas. En el colegio el taller “explotó” y el próximo material en Youtube, una clase de 40 minutos hablando sobre freestyle, superó el millón de visualizaciones. Gastón todavía no imaginaba hasta dónde llegaría.

Adoptó el seudónimo de Infranich, un personaje de una novela de su amigo Matías Moscardi, y, mientras los videos juntaban visitas en ese 2017, comenzó con clases en el Centro Cultural América Libre, donde en cada clase se veían más y más participantes. Pasado muy poco, los videos que habían llegado a todo el mundo, provocaron un llamado desde México. “No te miento, pasado muy poco tiempo, mes y medio, dos meses, me llaman de la Universidad de Morelia para que participe del primer congreso de rap latinoamericano al año siguiente. Fui, por supuesto, y ahí conocí a mucha gente grossa y aprendí mucho. También me propusieron ser juez al año siguiente de la FMS, Freestyle Master Series, y ese fue un salto enorme en la carrera. Ya comencé a entrenar y trabajar con profesionales de todo el mundo”, recuerda Gastón.

En poco tiempo la escuela había dado un salto internacional. Infranich entrenaba y sostenía la escuela en forma virtual por el carácter internacional de los participantes. En el camino conoció y entrenó a Wolf, Zaina, NTC y Mecha, el actual campeón, entre otros.

Infranich fue juez de las reconocidas FMS.

-¿Cuál fue el aporte fundamental? ¿Qué fue eso que potenció la escuela?

-MKS, el hermano de Wolf, decía que lo que yo vine a traer a la movida tenía que ver con ponerle palabras a lo que ellos hacían. Yo no traía teorías desde la literatura para aplicar, lo que hice fue entender lo que hacían y ponerle nombre. Aunque muchas cosas existen ya en la literatura, como el concepto de pareado, le di normas, les empecé a explicar cosas como que hacer una rima aa - ba está mal, porque si usas aa, y luego ponés b, el oído no la está esperando. Cosas así, y ahí me di cuenta otra cosa, más allá de los entrenamientos, también estábamos formando profesores. Luego armé un libro, Pareado en las cuatro generaciones, que obviamente tiene una mirada formalista, no antropológica o sociológica del freestyle, sino formalista.

Pero llegó la pandemia y todo cambió de rumbo.

Entonces, la Escuela de rap Infranich, Escuela & entrenamiento para batallas, tuvo que brindarse totalmente en formato virtual. Sacaba encuentros, pero acercaba a profesionales de todo el mundo. Dice Infrasnich, “A mí la virtualidad no me molesta para nada, no la siento como una discontinuidad trabajar presencial y virtualmente. Es muy cómodo para mí”. A través de la virtualidad, la escuela entrenó a Marithea, la campeona colombiana, Mecha, Klan, la española Sara Socas y Chan entre otros. Durante la cuarentena la actividad de la escuela aumentó. Al estar encerrados, muchos se volcaron a ella. De pronto, muchos copiaban las clases y las llevaban para otra parte, a otros niveles. Y, aunque, la escuela funciona desde hace tres años como cooperativa en forma virtual y hoy cuenta con muchos profesionales que participan de ella, su futuro aún es una incógnita. Porque la experiencia que vivió Infranich durante ese tiempo abriría una etapa nueva, la búsqueda de la escuela de rap abierta. “Justo antes de la pandemia, del encierro, yo rompo con mi pareja. Estaba encerrado y duelando. Entonces, durante las madrugadas, me metía y escuchaba que otros enseñaban lo que yo les había enseñado, retrasmitían lo que habíamos dicho antes. Y eso me pareció re lindo. Ese gesto de transformación, por ahí le metían algo nuevo, lo cambiaban y me sorprendían. Yo siempre busqué que en la escuela de rap no haya imprescindibles. Siempre batallé por la idea de que el entrenador no se vea demasiado. Quiero decir que si la escuela sigue, si va a seguir funcionando, va a depender de los propios pibes. Que es algo que yo quise hacer siempre. Hicimos un oficio de esto, que fue el de entrenador, y dimos un salto hacia la profesionalización. Quizás el año que viene yo esté algo más alejado. Pero es un proyecto hermoso. A mitad de año, cuando está el torneo a full, hay gente de todos lados que participa: de México, de Chile, de Colombia, de Argentina”, sostiene.

Infranich, la escuela de entrenamiento de rap marplatense.

-¿A qué creés que respondió el fenómeno de aquel primer video en YouTube?

-Pensá que es la época en la que toda la música en la Argentina, Duki, Tiago PZK, María Becerra, Rusherking, vienen del freestyle. Había un deseo enorme de eso. Se veía como algo muy interesante y yo venía a explicar cómo hacerlo, o a darle una idea de legitimación: hacer esto no es hacer una pavada, hay laburo detrás. El freestyle no es una versión empobrecida de lo que ya saben o viven. El freestyle es singular y tiene continuidades y tradiciones, pero no es “qué lindo” por un lado y por el otro “te enseño los procedimientos retóricos”. Claro que aporta, pero no es lo mismo. Esa es la crítica que yo le hago a muchos profesores que quieren meter el freestyle en los colegios. Esto no es la gauchesca, acá no hay intelectuales poniéndole voz al gaucho. No es eso, tiene su origen, un origen bastardo si querés (el de la película), pero es otra cosa.

La escuela de entrenamiento de rap Infranich ya tuvo tres generaciones de egresados. Uno se anota, hay un diagnóstico, hay grupos, hay niveles. Los anotados de todo el mundo se instruyen todos con todos. Se aprende y se enseña. Los más reconocidos con los que recién entran en este mundo. “Antes de que se embarquen en la lectura de este texto me interesaría relatarles la historia concreta de cómo llegué a escribirlo. Lo primero que debo aclarar es que este es un libro de trinchera, es decir, que se fue haciendo a medida que investigaba, mientras juzgaba batallas para la FMS Argentina, al mismo tiempo que entrenaba distintos MCs, entre otras ocupaciones vinculadas al movimiento”, comienza diciéndose en el libro El pareado y las cuatro generaciones. La intención es clara: aprender y compartir al mismo tiempo.

El freestyle recorre el mundo en la franja etaria que va desde los 12, 14 años y hasta los 30, 33, años. En la Argentina se vive con más espíritu creativo, en España algo más competitivo. Chile es más freestyle puro, México más de las “barras” (se ataca con dobles significados en lo que se dice). ¿Cuál será el futuro de las batallas? El futuro ya está acá. Las “escritas” provocan un nuevo y enorme terreno para recorrer. Ya no hay rimas, verso libre, lo que tiene que ver con la búsqueda de la libertad. Solo hay rimas cuando se quiere golpear, si no puro verso libre y gestualidad. Esto recién comienza.