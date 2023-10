El tenso momento entre L-Gante y Andy Kusnetzoff en "PH, Podemos Hablar": "No están hablando con un boludo"

Un momento de suma tensión se vivió este sábado en PH, Podemos Hablar (Telefe), cuando uno de los invitados estalló contra Andy Kusnetzoff y parte de los invitados del ciclo.

Todo comenzó cuando los invitados fueron consultados sobre quiénes habían "encontraron el amor en dónde menos lo esperaban". Se daban por hecho que L-Gante daría un paso al frente y contaría detalles del supuesto romance que habría mantenido con Wanda Nara. Pero no, el artista optó por quedarse en su lugar.

L-Gante se enojó con Andy Kusnetzoff: “¿Ustedes no saben que pueden generar problemas personales?”

Así fue como Pía Shaw levantó la mano y expresó: “¿Puedo decir algo? Acá hay gente que está mintiendo en este grupo”, haciendo referencia a L-Gante. "Vos confesaste haberte enamorado alguna vez, fue en el lugar menos pensado. Pero de W te enamoraste", agregó la periodista. "Dame el link de en qué lugar confesé eso…", le pidió el cantante.

Tras el incómodo momento, Andy le preguntó al cantante si estaba bien. "No, quedé enojado porque me puse a pensar. Vos me invitas a tu programa Podemos Hablar. Puede explotar. Pero también puede no explotar", comenzó expresando visiblemente enfadado.

"Si yo fuera un chico de mentalidad débil hubiera caído en cada una de las trampitas para pisar el palito que me han dicho. Ustedes no saben que pueden generar problemas personales, lo tendrían que saber porque son profesionales. Me pone de mal gusto porque si viene un pibito de mi edad que no está tan pillo a la forma de hablar de ustedes, frente a una cámara, que queda todo y sale expuesto por todos lados, le iría mal", continuó.

“Lo quería decir. Sabemos, ustedes entienden lo que es que te quieran hacer pisar el palito. Yo más que nadie. Entonces sépanlo, que no están hablando con un boludo. Represento a los pibes del barrio. De mi edad sobre todo”, concluyó.