Disfrutá del sol porque viene Santa Rosa: pronostican una nueva ciclogénesis a Mar del Plata

El SMN pronostica la llegada de un nuevo temporal a Mar del Plata. Foto gentileza: Mauricio Cristalli.

Mar del Plata atraviesa hermosos días de sol que nos dan un anticipo de la primavera sin embargo, los informes del tiempo para el fin de semana no son para nada alentadores para los últimos días de agosto.

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una semana que tendrá de todo: desde el lunes y hasta el jueves inclusive, los vientos del sector norte nos regalarán tardes soleadas con máximas que treparán a los 17 grados.

El viernes será el día de la semana de mayor temperatura pero tendrá como condicionantes el viento y la falta de sol: con 20 grados, el cielo estará mayormente cubierto y se esperan fuertes ráfagas que pueden llegar a los 50 km/h.

Durante la tarde noche del viernes comienza la inestabilidad con el inicio de una ciclogénesis, que coincide con los últimos días del mes y la presencia de la Tormenta de Santa Rosa.

A no desesperar: la ciclogénesis es un proceso de mal tiempo donde un proceso de baja presión atmosférica modifica las condiciones y viene acompañado de fuertes lluvias y ráfagas de viento.

Asimismo, el SMN pronostica precipitaciones durante la mañana del sábado y domingo, con un pronunciado descenso de la temperatura: el termómetro apenas alcanzará los 10 grados Celsius.

Cómo estará el tiempo este martes

Mientras tanto, en su última actualización, el organismo indicó que este martes el cielo estará despejado o ligeramente nublado con temperaturas que rondarán entre los 7 y 16 grados. Durante la madrugada y mañana podrían desarrollarse algunos bancos de niebla que podrían afectar la visibilidad.

Sin probabilidades de precipitaciones, el viento será moderado del sector norte y podría alcanzar velocidades de 22 kilómetros por hora.