Le llevaron su moto y a las horas la reconoció en una nota sobre otro robo en 0223: “Todavía no lo puedo creer”

Hoy temprano, Luciano (21 años) arrancó la semana de la peor manera, cuando descubrió que tres hombres forzaron dos rejas de su casa este lunes a la madrugada y se llevaron su moto, una Honda Wave que se había comprado 0km en 2022. Pero a media mañana sonó su teléfono y el alma le volvió al cuerpo.

“A la moto la tenía perdida. Hoy cuando hablé con ustedes, mientras iba al trabajo en colectivo, estaba destruido. Pero a las horas me llama un amigo y me dice que mi moto había aparecido en una foto de una nota de 0223. Te juro que todavía no lo puedo creer”, contó aún con mucha emoción Luciano, que estaba muy agradecido por el trabajo policial y de difusión que tuvo la noticia sobre la detención de dos motochorros adolescentes que habían querido robarse otro mato en el barrio San José, apenas unos minutos después de llevarse la de Luciano.

El joven sostuvo que cuando vio la publicación comprobó que la Honda Wave que aparece en la noticia sobre la detención de tres motochorros, era la de él. “A mi moto le faltaba la parte de adelante, la pechera, tenía ese calco y el cubreasiento, que no era el original que usa ese modelo y que yo me había comprado porque era rojo y negro. Es mi moto. Y ahora estoy yendo a la comisaría tercera y luego si me dicen, iré a la segunda donde creo, está. También identifico a los chorros, que los vi como estaban vestidos y son los mismos que pude ver en los videos que me prestaron los vecinos cuando me la robaron”, aseguró.

“Tuve mucha suerte porque esto pasa uno en un millón, ya que siempre van a un desarmadero y las venden por partes. En este caso la usaron para un robo. Por suerte a mí se la llevaron mientras todos estaban durmiendo y no se metieron a la casa de mis vecinos. Con esta moto en el último año me pasó de todo, me la quisieron robar dos veces y otras dos veces choqué. Creo que es una señal para que la venda. Encima no tenía seguro contra robo y puede valer unos 2 millones y medio de pesos”, calculó.

El hecho

El robo había sido alrededor de las 3 de la madrugada de este lunes, cuando los tres sujetos -dos de 18 años y uno de 15- violentaron dos rejas y se llevaron la moto que estaba estacionada en el pasillo del PH, ubicado en Magallanes entre Lanzilota y Juramento.

"Había llegado a las 12. Me dormí, rompieron dos rejas y robaron la moto", lamentó hoy temprano, Luciano.

En el video, subido esta mañana en 0223, se ve a los tres ladrones en la puerta de la vivienda y en escasos minutos, se la llevan. A las pocas horas, fueron sorprendidos mientras se desplazaban en dos motos, ambas robadas y siendo una de ellas la del joven peón de albañil.