Montenegro reivindicó su "plan de austeridad": "Hicimos las obras que se podían pagar”

Un importante doble cruce se registró entre el intendente Guillermo Montenegro (Juntos por el Cambio) y la candidata Fernanda Raverta (Encuentro Marplatense) en el primer debate televisivo de cara a las elecciones generales del 22 de octubre, marco en el cual el jefe comunal destacó la implementación de un “plan de austeridad” ante una situación “financieramente inviables” del municipio al momento de asumir, lo que permitió el desarrollo de “las obras que se podían pagar”.

“Una solución mágica era una suba de los impuestos, pero no se podía trasladar al bolsillo de los vecinos, y en estos cuatro años la inflación fue del 800% y la suba de tasas fue del 370%. Esto significó comenzar un plan de austeridad que nos permitiera desarrollar las obras que realmente se podían pagar. No se podía hacer magia”, expuso Montenegro en su intervención en el marco del tema “Obras y servicios públicos” en el debate organizado por Canal 10.

“Avanzamos con arreglos de tres bases de UTOI, se creó la patrulla municipal, dos nuevas bases del SAME, se arreglaron 40 escuelas, se terminó el polideportivo Centenario, se compró una nueva planta de asfalto, se hicieron las obras en la zona sur de agua para evitar que durante los veranos hubiera faltante de agua en zona sur”, enumeró sobre las principales intervenciones. “¿Se podría haber hecho más obras? Si, pero es necesario contar con el acompañamiento del gobierno nacional y provincial, ese acompañamiento que los marplatenses no tuvimos en estos cuatro años”, disparó el intendente reflotando los señalamientos por la presunta discriminación hacia la ciudad de parte de los gobiernos de Unión por la Patria.

La dinámica del debate contempla la posibilidad de realizar preguntas y contestaciones cruzadas entre los candidatos, donde Montenegro apuntó de entrada contra Raverta por las tomas de tierras en la ciudad, donde aseguró que “funcionarios de tu gobierno marcaban cuáles eran los lugares que se podían tomar”. La referente del kirchnerismo rechazó los señalamientos, tras lo cual el hombre del Pro resaltó su definición de “defender al que hace las cosas bien, el que toma terrenos es un delincuente”.

Asimismo, el propio Montenegro fue elegido por Raverta para responder cómo se explica la designación de 135 funcionarios políticos durante su gobierno, muchos más de los 82 con los que había terminado Carlos Arroyo. “No son 135, son 117 y cobran el 20% menos (de su salario), lo que representa 94 funcionarios. Lo más importante no tiene que ver si son 94, 117 o 135, sino que el día que me vaya van a haber menos empleados que cuando llegue”, se justificó, tras lo cual lanzó un dardo directo al exintendente Gustavo Pulti, aliado de Raverta en las elecciones: “hubo gobiernos de socios políticos tuyos que dejaban capaz geológicas de empleados municipales, que siguen al día de hoy y no trabajan como corresponde”.

“El que comete un delito, debe ir preso”

Al momento de abordar el eje temático “Seguridad”, los señalamientos contra el gobierno nacional volvieron a estar presentes, al recordar Montenegro que “retiraron las fuerzas federales a los 60 días que asumí”, donde apuntó contra Raverta por “no haber dicho nada”. En cuanto a su propia gestión, el intendente enumeró diferentes políticas llevadas adelante como alcanzar las 1.500 cámaras conectadas al COM, la incorporación de 600 cámaras de vecinos y comercios, la creación de la Patrulla Municipal, la compra de 20 patrulleros para la Policía Bonaerense, la creación del anillo digital para detectar autos con pedido de secuestro y el proceso en marcha para la implementación de un software de reconocimiento facial de prófugos.

Como conclusión del tema, Montenegro sentenció que “lo que está claro es que el enemigo es el delincuente. El que comete un delito, debe ir preso. No puede pasar que los vecinos estén encerrados y los delincuentes en libertad”.

Finalmente, el jefe comunal también expuso lo que consideró cambios de relevancia logrados durante su gestión en lo vinculado al último tópico del debate, “empleo y desarrollo productivo”. Allí, insistió con su latiguillo de la “ciudad del sí”, en cuanto a la eliminación de trabas para el desarrollo de actividades económicas y donde alertó por la “problemática estructural del desempleo” en Mar del Plata.

“Hay un camino largo que tiene que ver con transformarnos en la ciudad del sí. Estaba prohibido destilar gin, el Enduro en la playa, los foodtrucks, eventos en las playas, era todo no. Las habilitaciones tardaban 7 años y hoy son inmediatas”, repasó, a lo que también sumó programas de acompañamiento como “Mi primer comercio” o la llegada de nuevas fábricas al Parque Industrial. “Estaba a menos de la mitad cuando asumí y hoy estamos pensando en el segundo parque”, destacó. También resaltó la creación del Distrito Tecnológico, un lugar que “era una zona roja y ahora hay 30 empresas”, en inmediaciones de la Terminal Ferroautomotora. “

“El que genera empleo es el privado y desde el Estado debemos sacarle la pata, bajando impuestos, eliminando tasas. Me lo dicen ustedes, no quieren un plan, quieren laburo”, culminó Montenegro.