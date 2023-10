Rosa Mauregui: "Con la jornada de 6 horas, se crearían 18 mil puestos de trabajo en Mar del Plata"

En el primer debate televisado de candidatos a intendente en Mar del Plata, Rosa Mauregui, del Frente de Izquierda, dejó importantes definiciones en temas claves que afectan a la coyuntura de la ciudad. La postulante mostró un rol activo a lo largo del encuentro electoral que organizó este martes Canal 10, y protagonizó cruces con cada uno de sus competidores. El más importante se dio al comienzo y fue contra Rolando Demaio, el referente de La Libertad Avanza, a quien le reprochó minimizar la discusión sobre la violencia sexual, física y económica contra las mujeres.

El debate se dividió en 9 secciones, con bloques temáticos divididos en obras, seguridad y desarrollo productivo y empleo. También hubo lugar para recibir preguntas de periodistas y entre los propios candidatos, y un segmento de 5 minutos de discusión abierta.

En una de esas intervenciones, Mauregui aclaró que su espacio representa "los reclamos del pueblo trabajador" y que concibe "una idea de la política completamente diferente". "Creemos que hay que democratizar el conjunto de instituciones del municipio. El Consejo Escolar no debe estar administrado por funcionarios que no son docentes, sino que tienen que ser los propios trabajadores de la educación los que decidan cuáles son las respuestas a las necesidades que hay. Lo mismo con los funcionarios políticos: planteamos que todos los funcionarios, intendentes, concejales y legisladores, cobren como un trabajador. Nuestra idea es que tomen las decisiones los propios trabajadores", expuso.

La candidata, además, rechazó la "expulsión hacia los cementerios" de las trabajadoras sexuales de la Zona Roja que impulsó el intendente Guillermo Montenegro, una medida que tildó de "absolutamente repudiable", y se mostró en contra de la exploración petrolera. "Tenemos que defender nuestro y vamos a estar en esa lucha", prometió.



Sobre obras: Transporte “municipalizado” y un plan de viviendas municipal

Mauregui apostó por un sistema de transporte público “municipalizado” y dijo que impulsará un plan de viviendas y obra pública para resolver la crisis habitacional. “Hoy es imposible alquilar en la ciudad”, advirtió.

La candidata condenó el avance del “lobby inmobiliario” en los últimos años en la ciudad. “Acá se construyó como nunca, mucho más del crecimiento poblacional que marca el Indec, y sin embargo alquilar no es un sueño sino que sigue siendo una pesadilla. Hay muchas familias hacinadas y faltan viviendas en la ciudad”, aseguró.

“El intendente no construyó una sola vivienda porque gobierna para los empresarios y el poder económico pero no para las familias trabajadoras”, acusó, y añadió por otra parte: “El sistema de transporte debe dejar de ser un negociado. Está administrado por un monopolio, por un único empresario que recibe subsidios del Estado y a pesar de eso mantiene uno de los boletos más caros del país”.

Sobre seguridad: “Hay una situación social muy crítica”

Para Mauregui, la problemática de la creciente delincuente no se atiende con “mano dura” sino con “trabajo con derechos, salarios dignos y con acceso a la cultura”. “Estos candidatos hablan de mano dura y de llenar de policías los barrios; su única idea es cárcel y bala, es la misma receta de hace 40 años y nunca resolvió nada”, apuntó.

“En todo el país el delito esta organizado desde arriba. Más policías es más gatillo fácil y tortura. Hace falta garantizar un futuro para la juventud, La violencia social crece con la crisis. La salida que vemos es opuesta a la mano dura”, reiteró la dirigenta del FIT.

Se realizó el primer debate entre los candidatos a intendente de Mar del Plata. Foto: 0223.

Sobre desarrollo productivo y empleo: La propuesta que generaría 18 mil puestos de trabajo

Mauregui advirtió que "la realidad de los trabajadores es muy grave" en General Pueyrredon y mostró especial preocupación por los más jóvenes. "Somos la ciudad con más desocupación del país y la pobreza alcanza el 30% de la población. No podemos agachar la cabeza más", sostuvo.

"Planteamos una propuesta nacional de reducir la jornada laboral a 6 horas, con un salario que cubra las canasta familiar, y así se puede reducir la carga entre quienes hoy tienen pluriemnpleo y los que no tienen trabajo. Si aplicamos esto a General Pueyrredon, se podrían generar 18 mil puestos de trabajo", adelantó, e insistió: "

Acá falta la voz del pueblo trabajador: si nos unimos y la peleamos, podemos cambiar la historia".

"Somos laburantes que hacen política"

En su consideración final en el debate, Mauregui afirmó: "No hay salida para el país ni para Mar del Plata con estos partidos que nos proponen seguir sometidos al FMI, a las multinacionales extractivistas y el poder económico. Ellos nos trajeron hasta acá, donde no tenés empleo en blanco o ni tenés trabajo y no llegas a fin de mes. Estamos en cada pelea: no somos políticos profesionales, somos laburantes que hacen política, y en estas elecciones no te resignes entre el que te quita derechos y te ajusta todos los días. Hace falta la voz de la izquierda en el municipio y el Concejo Deliberante"