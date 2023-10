"La próxima te clavo el visto": Messi lo retó en vivo a Ibai Llanos

Si bien el cruce fue gracioso, Messi hablaba en serio. Luego de salir de la premiación del Balón de Oro, a Leo lo cruzaron con el streamer español Ibai Llanos y el capitán argentino aprovechó para pasarle factura por haber mostrado en una transmisión un mensaje que le envío el "10". El influencer quedó descolocado, trató de llevarlo al fútbol y la "Pulga", rápido de reflejos se dio cuenta: "Mirá cómo cambia de tema, el hijo de puta".

Se nota que hay buena onda, pero desde hace un tiempo, Messi no se calla más y si tiene que salir de su habitual perfil bajo en público, lo hace. Y lo sorprendió a Ibai cuando lo iba a saludar por el premio. "Estoy enojado con vos, no me gustó lo que hiciste el otro día. Eso que mandaste mensajes y lo mostraste todo público. No tenés privacidad, te conteste de buena onda y vos me mostrás delante de todos. La próxima no te constesto más, te clavo el visto", le dijo el argentino al español que intentaba salir de la situación.