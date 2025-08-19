Un colegio privado suspendió las clases para este miércoles: qué pasa en el resto de las escuelas

Como consecuencias de las inclemencias climáticas que afectan a Mar del Plata por estas horas, una institución de educación privada decidió anticiparse a las autoridades y, de forma preventiva, suspendió las clases para este miércoles.

Tal como se informó, las inclemencias persistirán durante este miércoles con lluvias y hasta posibles tormentas. Al temporal de precipitaciones habrá que sumarle otro fenómeno: el viento. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la tarde y noche podría haber ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora.

Ante este panorama, desde el Colegio Bilingüe Northern Hills informaron a su comunidad educativa que las clases se suspenderán este miércoles 20 de agosto en el establecimiento que funciona en el Bosque Peralta Ramos, una zona de mucho arbolado donde podrían caer grandes ramas y árboles que complicarían el ingreso y egreso al colegio.

Northern Hills Colegio Bilingüe suspendió las clases.

"Les informamos que debido a los vientos fuertes y abundantes lluvias que habrá hoy a la noche, mañana durante el día y a la tarde, la Dirección General ha decidido suspender en el día de mañana las clases en los tres niveles en ambos turnos", indicaron.

"Aunque entendemos los inconvenientes que esto pudiera ocasionar, nuestra prioridad siempre es la prevención y cuidado de toda la comunidad del colegio", justificaron.

Fuentes oficiales de la Municipalidad de General Pueyrredon descartaron, por el momento, que la medida pueda replicarse en los establecimientos de gestión municipal a pesar del pronóstico de "aluvión" que vaticinaron desde el área de Defensa Civil.