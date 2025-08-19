Denuncian que una reconocida pesquera echó a 50 trabajadores y les quiere pagar la mitad de la indemnización

A pesar de la lluvia, los trabajadores llevaron su reclamo a la puerta de la planta de Guanahani 3136.

La crisis en el puerto marplatense no da respiro y se complejiza con el despido de 50 trabajadores registrados de la pesquera Ostramar, firma que ya tiene varios antecedentes por denuncias de incumplimientos laborales y que estuvo involucrada en el juicio por el hundimiento del buque Repunte.

Marcela Ibarrola, secretaria gremial del Sindicato de Obreros del Pescado (Soip) confirmó a 0223 que la pesquera -cuya planta está ubicada en Guanahani y Beltrami- echó a 50 fileteros “en blanco” y desde hace tres meses no realizan tareas ni perciben el salario mínimo garantizado por convenio.

“A los trabajadores les informaron que otra empresa les quería alquilar la planta pero no quería gente en blanco. O les ofrecían pagarles el 50% de la indemnización en cuotas. Desde hace varios meses que vienen bancando a la empresa, que en un primer momento les pedía comprensión y ahora salieron con esto”, lamentó la dirigente.

En 2023 la pesquera echó a 27 trabajadores con más de 20 años de antigüedad. Foto archivo.

Ante la falta de respuestas por parte de la patronal, los trabajadores rechazaron estas condiciones y la protesta se mudó este lunes a la casa de Marcela Caputo, la dueña de la empresa. En la puerta del chalet, los empleados le pegaron un cartel que reza: “50 familias en la calle, 3 meses sin cobrar”. Este martes al mediodía y a pesar de la lluvia, llevaron su reclamo a la puerta de la planta de Guanahani 3136.

A mediados del 2019 el nombre de la pesquera era mencionada por parte de los abogados de los familiares de las víctimas del buque hundido Repunte, que dejó 3 muertos y 7 marineros desaparecidos. Finalmente la denuncia no prosperó y en noviembre de 2024 la justicia sobreseyó a los imputados y cerró el expediente.

Asimismo durante el 2020 y en 2023, se conocieron varias desvinculaciones de trabajadores: hace dos años la pesquera echó a 27 trabajadores con más de 20 años de antigüedad.