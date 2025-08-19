SUPLEMENTOS
Denuncian que una reconocida pesquera echó a 50 trabajadores y les quiere pagar la mitad de la indemnización

La firma ya cuenta con varios antecedentes de despidos en el puerto marplatense y estuvo involucrada en el juicio por el hundimiento del Repunte.

A pesar de la lluvia, los trabajadores llevaron su reclamo a la puerta de la planta de Guanahani 3136.

19 de Agosto de 2025 12:50

Por Redacción 0223

PARA 0223

La crisis en el puerto marplatense no da respiro y se complejiza con el despido de 50 trabajadores registrados de la pesquera Ostramar, firma que ya tiene varios antecedentes por denuncias de incumplimientos laborales y que estuvo involucrada en el juicio por el hundimiento del buque Repunte.

Marcela Ibarrola, secretaria gremial del Sindicato de Obreros del Pescado (Soip) confirmó a 0223 que la pesquera -cuya planta está ubicada en Guanahani y Beltrami- echó a 50 fileteros “en blanco” y desde hace tres meses no realizan tareas ni perciben el salario mínimo garantizado por convenio.

A los trabajadores les informaron que otra empresa les quería alquilar la planta pero no quería gente en blanco. O les ofrecían pagarles el 50% de la indemnización en cuotas. Desde hace varios meses que vienen bancando a la empresa, que en un primer momento les pedía comprensión y ahora salieron con esto”, lamentó la dirigente.

En 2023 la pesquera echó a 27 trabajadores con más de 20 años de antigüedad. Foto archivo.

Ante la falta de respuestas por parte de la patronal, los trabajadores rechazaron estas condiciones y la protesta se mudó este lunes a la casa de Marcela Caputo, la dueña de la empresa. En la puerta del chalet, los empleados le pegaron un cartel que reza: “50 familias en la calle, 3 meses sin cobrar”. Este martes al mediodía y a pesar de la lluvia, llevaron su reclamo a la puerta de la planta de Guanahani 3136.

A mediados del 2019 el nombre de la pesquera era mencionada por parte de los abogados de los familiares de las víctimas del buque hundido Repunte, que dejó 3 muertos y 7 marineros desaparecidos. Finalmente la denuncia no prosperó y en noviembre de 2024 la justicia sobreseyó a los imputados y cerró el expediente. 

Asimismo durante el 2020 y en 2023, se conocieron varias desvinculaciones de trabajadores: hace dos años la pesquera echó a 27 trabajadores con más de 20 años de antigüedad.

 

