Integra Sports se alzó con 30 medallas en los Juegos Evita

En la 75° edición de los Juegos Nacionales Evita 2023, que fueron celebrados en Mar del Plata, los deportistas de Integra Sports se consagraron como referentes en sus respectivas disciplinas. Con un total de 30 medallas, siendo 22 de oro, este equipo demostró un nivel de excelencia técnica y compromiso en cada deporte. Contribuyendo a la consagración de la Provincia de Buenos Aires como Campeón de los Juegos Nacionales Evita.

Así quedó el medallero de Integra Sports: En la categoría de Atletismo Sub 18 Masculino Síndrome de Down, Lucas Pardo se alzó con la medalla de oro. Asimismo, en la rama femenina de la misma categoría, Zoe Roveretti también se destacó con una actuación que le valieron dos medallas de oro. Joaquín Valentinuzzi, en la categoría de Atletismo Sub 18 Masculino T11, dos medallas de oro y en Atletismo Sub 14 T12 Avril Torres obteniendo una medalla de oro y otra de bronce.

En el ámbito de la natación, también se alzaron con un número significativo de medallas de oro. Destacaron en categorías como Natación Masculino Sub 14 S14, con Inti Niyen Mantz con cuatro medallas de oro. Bautista Beredo, en la categoría Sub 14 S12 con cuatro medallas de oro, y Cristian Díaz, en la Sub 16 S11 con una medalla de oro y tres de plata.

En la categoría de Natación Masculino Sub 16 S6, donde Bautista Hollman con tres medallas de oro y una de plata. En las categorías de Natación Masculino Sub 16 S14 Máximo Bianchi Balliro cuatro medallas de oro y Máximo Molina Mansilla en la Sub 16 S9con dos medallas de plata y una de bronce, completaron el destacado medallero de oro de Integra Sports.

Su compromiso con la superación y la excelencia en el deporte. El desempeño técnico y disfrute que demostraron en los Juegos Nacionales Evita 2023 contribuyó significativamente al éxito del equipo, logrando un rendimiento excepcional al que nos tienen acostumbrados, en cada competencia.