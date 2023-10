Cirio desmintió un divorcio millonario con Insaurralde y aseguró: "A mí no me hacía ese tipo de regalos"

Tras largos días de silencio y luego de ser imputada por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, Jésica Cirio habló sobre el escándalo que se desató por los lujosos días que disfrutó su ex marido Martín Insaurralde en un yate en Marbella junto a la modelo Sofía Clerici.

“Me enteré como ustedes de todo. Yo no sabía que tenía esa relación desde antes”, contó la co-conductora de "La peña de morfi", claramente angustiada. “No puedo hablar de sus viajes, yo puedo hablar de mí. De mis cosas. A mí no me hacía ese tipo de regalos", se desligó, haciendo clara referencia a las carteras y relojes valuadas en miles de dólares que el ex candidato a concejal por Lomas de Zamora le habría dado a Clerici. “Soy una persona que trabaja desde toda la vida. Estoy a disposición de cualquier organismo que requiera los informes para cualquier cosa”, añadió.

Al aire de El noticiero de la gente (Telefe), explicó que se separó en noviembre del año pasado, por lo que decidió irse de la casa que compartía con su hija y el ex jefe de gabinete bonaerense a su departamento de soltera. "Es bastante doloroso. Si bien yo me separé en noviembre el proceso de un duelo de una separación es muy largo”, dijo ante las preguntas de los periodistas.

La conductora se desligó de los delitos que se le imputan.

En el mismo sentido, profundizó: “Trabajé hasta los 9 meses de embarazo y volvía a trabajar a los 15 días. Yo sé que está a la vista, pero estoy a disposición de la Justicia. Todo mi trabajo está plasmado en las redes sociales y en la televisión”.

“Nunca me imaginé estar en esta situación. Yo necesito trabajar. Amo trabajar. Necesito que esto se resuelva lo más rápido posible. No hay una cuenta en Uruguay, mis cuentas están a disposición y voy a dar todo lo que se necesite para colaborar”, sostuvo.

Además, si bien ratificó que firmaron el divorcio hace tres meses, negó rotundamente un acuerdo por 20 millones de dólares: “Es mentira que Insaurralde me pagó 20 millones de dólares tras el divorcio”.

“Empecé a trabajar a los 10, a los 17 me fui a vivir sola. Jamás dejé de trabajar. Siempre mantuve un nivel de vida muy bueno”, explicó la conductora y modelo sobre su realidad económica.

"Estoy como cualquier mujer que planea una familia. Nadie disfruta de que eso se rompa y ya no esté más. De estar expuesta, de ser pública, de tener que proteger a mi hija, que es la única que me importa en esto. Me da bronca que se expongan situaciones íntimas y privadas con una nena tan chiquita. El dolor me pasa por todos los rincones del cuerpo”, agregó en otro tramo de la extensa entrevista que brindó en el canal donde se desempeña.

Finalmente, dijo que mantuvo un breve diálogo con Insaurralde luego de desatado el escándalo: “Hablé con él, pero un mensaje muy cortito. Imagínense que no fue fácil, fue un shock duro. Son cosas que se vienen arrastrando desde hace tiempo. Fue difícil. No hubo insultos, porque no sirven de nada”.

Cirio e Insaurralde se casaron en 2014.

Las razones de la separación

Por otro lado, la modelo y conductora dio detalles sobre los motivos de su separación de Martín Insaurralde, con quien se casó en 2014: "Nos picanteábamos por otras cosas más personales. El trabajo excesivo puede llegar a cambiar a la gente. Un poco cambió, tal vez por el desgaste de la misma relación, por no llevarnos tan bien y tener caminos muy distintos".

"Creo que la esencia de él siempre fue la misma. Fue una persona superfamiliera, o por lo menos eso veía yo", agregó sobre el padre de su hija Chloe, de 5 años.

A su vez, negó que la política formara parte de la dinámica cotidia de la familia, sino que era la actividad de su ex marido. “No existía la charla política en mi casa. Mis reuniones eran con mis amigos íntimos. Con poca gente de la política tengo relación o me llevo bien”, subrayó Cirio.

Cirio co-conduce "La peña de morfi" por Telefé.

“Fue un momento difícil para mí el proceso de la separación. Creo que todo está a la vista. No hay mucho más que aclarar o detallar porque todo esto mañana lo va a ver mi hija. Y creo que no hay nada más que agregar a lo que ya se vio”, cerró.

Por último, confesó que no está sola, aunque no podría definir el vínculo como una relación: “Estoy conociendo gente sin ponerle ningún título. No estoy sola, nadie tiene el título de novio”.