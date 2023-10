La advertencia de Schiaretti: "En el Banco Central las reservas están -10 como en el chinchón"

Las críticas por la situación económica y la ausencia de políticas federales dominaron gran parte de las intervenciones que hizo este domingo por la noche Juan Schiaretti, el candidato de "Hacemos por nuestro pais", el segundo debate presidencial obligatorio que tuvo lugar este domingo por la noche en la Facultad de Derecho de la UBA.

El mandatario de la provincia de Córdoba responsabilizó a los últimos dos gobiernos del “desastre económico” que vive la Argentina, en el que “dejan de lado a las provincias y se profundiza la falta de federalismo”.

"En el Banco Central no hay reservas, están menos diez como en el chinchón. Lo que hay que hacer es ayudar a las Pymes en serio, porque las Pymes argentinas están sufriendo", expresó, en una de sus críticas directamente dirigidas a Sergio Massa, su rival y actual ministro de Economía.

Para Schiaretti, "los últimos gobiernos, los kirchneristas y los de cambiemos, dejaron sola a las provincias en el narcotráfico". "Hicieron la ley de federalización del narcomenudeo”, apuntó, con tono irónico, y remarcó: “No importa, porque nosotros vamos a pelear igual. Lo que importa es que el Estado nacional está ausente de esa pelea”.

En sus reflexiones sobre seguridad, el candidato dijo que la delincuencia "es hija de la exclusión social que aumenta día a día en la Argentina” y pidió "acabar con la puerta giratoria en los juzgados".

“Argentina no produce droga, pero tenemos una frontera que es un colador. Hay que cuidar la frontera y deben participar las fuerzas armadas. Hay que hacer la radarización en serio e implementar como en los países hermanos la ley de derribo para aquellas aeronaves no identificadas que no acaten las indicaciones de pilotos de fuerza aérea”, mencionó.

En sintonía con Massa, Schiaretti pidió crear una "fuerza federal antinarcotráfico de al menos 15.000 efectivos, que dependa de la Procuraduría General de la Nación”. “El desarrollo humano no es otra cosa que la movilidad social ascendente. El derecho a la salud, a la educación, a un trabajo digno y a la vivienda propia", afirmó, en otro tramo del debate.